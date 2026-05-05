9 günlük tatil Kuzey Ege’de rezervasyonları hızlandırdı
9 günlük tatil kararının açıklanmasıyla birlikte Kuzey Ege ve Edremit Körfezi’nde turizm hareketliliği hızlandı. Bölgedeki tesislerde rezervasyon talepleri artarken doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine yaklaşması ve yaklaşık 1 milyon ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 18:31
Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, tatil süresinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Kuzey Ege’nin bahar döneminde yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çetin, Kazdağları ve Madra Dağları çevresindeki tesislerin sezon öncesi en yoğun dönemlerinden birine hazırlandığını açıkladı. Bölgede yaklaşık 20 bin yatak kapasitesiyle hizmet verileceği bildirildi.
Uluslararası uçuşlar dikkat çekiyor
Çetin, Edremit Körfezi’nin İstanbul’a yakınlığının talebi artıran unsurlar arasında yer aldığını kaydetti. Almanya’nın Düsseldorf, Stuttgart ve Köln kentlerinden yapılacak uçuşlarla yabancı turist girişinin de beklendiği ifade edildi. Bu gelişmenin bölgedeki turizm gelirlerine katkı sağlaması öngörülüyor.
Rezervasyonlarda artış gözleniyor
TÜRSAB Balıkesir-Çanakkale Bölge Başkanı Fatih Ergün, tatil kararının ardından satış ve ulaşım taleplerinde artış yaşandığını belirtti. Otobüs ve uçak bileti taleplerinde yükseliş gözlenirken otobüs firmalarının ek seferler planladığı aktarıldı. Bölgedeki otellerin yüzde 80-90 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.
Kuzey Ege’de tesisler yoğunluğa hazırlanıyor
Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Asos hattında faaliyet gösteren turizm tesislerinde hazırlıklar sürüyor. Sektör temsilcileri, bölgenin büyük şehirlere yakınlığı ve konaklama seçeneklerinin çeşitliliği nedeniyle tatil sürecinde yüksek talep alacağını bildiriyor.
