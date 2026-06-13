Akdeniz, İç Anadolu, İç Ege ve Çanakkale ile Trakya'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 30 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Haber Giriş Tarihi: 13.06.2026 08:54
Haber Güncellenme Tarihi: 13.06.2026 08:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Kuvvetli yağış beklenen, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniyi için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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30 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Akdeniz, İç Anadolu, İç Ege ve Çanakkale ile Trakya'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 30 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
Kuvvetli yağış beklenen, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale ve Osmaniyi için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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