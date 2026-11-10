3 bakan İzmir'deki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti
3 bakan İzmir'deki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:25
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 08:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden 17 vatandaşa Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız Sayın Vedat Işıkhan ile birlikte hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Ekiplerimiz, yaralılarımızın sağlığına kavuşması için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin."
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3 bakan İzmir'deki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'deki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybeden 17 vatandaşa Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:
"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'mız Sayın Vedat Işıkhan ile birlikte hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Ekiplerimiz, yaralılarımızın sağlığına kavuşması için büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im hayatını kaybeden vatandaşlarımızın mekanını cennet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin."
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