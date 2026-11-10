24 yıllık hatıraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür!
24 yıllık hatıraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıldır kendisine ait bir broşürü özenle saklayan 93 yaşındaki şehit babası Osman Bayır'a Teşekkür Belgesi gönderdi. Belgeyi teslim alan Bayır, duygularına hakim olmadı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 12:13
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 12:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılından bu yana seçim broşürünü özenle saklayan 93 yaşındaki şehit babası Osman Bayır’a gönderdiği Teşekkür Belgesi, duygusal anlara sahne oldu. Belgeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’ün elinden alan Bayır, gözyaşlarını tutamadı.
Bilecik’te yaşayan 93 yaşındaki Osman Bayır, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait seçim broşürünü büyük bir özenle saklıyor. 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır’ın babası Osman Bayır, yıllardır muhafaza ettiği bu hatırayı ziyaretine gelen AK Parti heyetiyle paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Bilecik programı kapsamında Osman Bayır’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım da hazır bulundu.
24 yıllık hatıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştı
Ziyaret sırasında Osman Bayır, 2002 yılından beri sakladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim broşürünü heyete gösterdi. Daha önce de bu birikimiyle gündeme gelen Bayır’ın yıllardır koruduğu hatıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.
Erdoğan, Osman Bayır’a teşekkürlerini iletmek üzere bir Teşekkür Belgesi gönderdi. Belgeyi Ahmet Büyükgümüş’ün elinden alan 93 yaşındaki şehit babası, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Büyükgümüş: “Bir ömrün sadakati, ilk günkü gibi taze bir sevgi”
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Büyükgümüş, Osman Bayır’ın yıllardır sürdürdüğü vefaya dikkat çekti.
Büyükgümüş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bir babanın evlat hasreti dinmez ama evladının hatırası, milletinin yüreğinde yaşamaya devam eder.
2002'den bu yana Cumhurbaşkanımızın her adımını, her broşürünü büyük bir titizlikle ve ilk günkü heyecanla saklayan aziz şehidimiz Hasan Bayır'ın babası Osman amcamızı Bilecik'teki evinde ziyaret ettik.
O küçük odada biriken hatıralar, edilen dualar ve gözlerindeki o masum ışık bize vefanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. İyi ki varsın Osman amca; duaların, sevgin ve bu saf sadakatin en büyük gücümüz.”
24 yıldır sakladığı seçim broşürüyle dikkat çeken Osman Bayır’a gönderilen teşekkür belgesi, ziyaretin en duygusal anlarından biri oldu.
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24 yıllık hatıraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşekkür!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıldır kendisine ait bir broşürü özenle saklayan 93 yaşındaki şehit babası Osman Bayır'a Teşekkür Belgesi gönderdi. Belgeyi teslim alan Bayır, duygularına hakim olmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılından bu yana seçim broşürünü özenle saklayan 93 yaşındaki şehit babası Osman Bayır’a gönderdiği Teşekkür Belgesi, duygusal anlara sahne oldu. Belgeyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş’ün elinden alan Bayır, gözyaşlarını tutamadı.
Bilecik’te yaşayan 93 yaşındaki Osman Bayır, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait seçim broşürünü büyük bir özenle saklıyor. 1976 yılında şehit olan Hasan Bayır’ın babası Osman Bayır, yıllardır muhafaza ettiği bu hatırayı ziyaretine gelen AK Parti heyetiyle paylaştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Bilecik programı kapsamında Osman Bayır’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve İl Başkanı Serkan Yıldırım da hazır bulundu.
24 yıllık hatıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştı
Ziyaret sırasında Osman Bayır, 2002 yılından beri sakladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim broşürünü heyete gösterdi. Daha önce de bu birikimiyle gündeme gelen Bayır’ın yıllardır koruduğu hatıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.
Erdoğan, Osman Bayır’a teşekkürlerini iletmek üzere bir Teşekkür Belgesi gönderdi. Belgeyi Ahmet Büyükgümüş’ün elinden alan 93 yaşındaki şehit babası, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.
Büyükgümüş: “Bir ömrün sadakati, ilk günkü gibi taze bir sevgi”
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Büyükgümüş, Osman Bayır’ın yıllardır sürdürdüğü vefaya dikkat çekti.
Büyükgümüş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Bir babanın evlat hasreti dinmez ama evladının hatırası, milletinin yüreğinde yaşamaya devam eder.
2002'den bu yana Cumhurbaşkanımızın her adımını, her broşürünü büyük bir titizlikle ve ilk günkü heyecanla saklayan aziz şehidimiz Hasan Bayır'ın babası Osman amcamızı Bilecik'teki evinde ziyaret ettik.
O küçük odada biriken hatıralar, edilen dualar ve gözlerindeki o masum ışık bize vefanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırlattı. İyi ki varsın Osman amca; duaların, sevgin ve bu saf sadakatin en büyük gücümüz.”
24 yıldır sakladığı seçim broşürüyle dikkat çeken Osman Bayır’a gönderilen teşekkür belgesi, ziyaretin en duygusal anlarından biri oldu.
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