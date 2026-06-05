İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç ağı çökertildi. MASAK raporlarından yola çıkılarak yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke edildi.
Haber Giriş Tarihi: 05.06.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 05.06.2026 08:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç ağı çökertildi. MASAK raporlarından yola çıkılarak yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke edildi.
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24 ilde eş zamanlı operasyon! 192 milyarlık suç ağı çökertildi
İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç ağı çökertildi. MASAK raporlarından yola çıkılarak yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke edildi.
İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç ağı çökertildi. MASAK raporlarından yola çıkılarak yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke edildi.
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