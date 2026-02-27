10 ülke ile ortak operasyon! 41 suçlu Türkiye'ye geri getirildi

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu 10 ülkeden Türkiye'ye geri getirildi.

Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 10:21
Ayrıntılar geliyor...

???? Kırmızı Bültenle Aradığımız 23,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 18 Suçlu olmak üzere

???? Toplam 41 suçlu;
???????? GÜRCİSTAN (27)
???????? BULGARİSTAN (5)
???????? ALMANYA (2)
???????? ARNAVUTLUK
???????? AZERBAYCAN
???????? BELÇİKA
???????? IRAK
???????? İNGİLTERE
???????? KARADAĞ ve
???????? SLOVENYA'dan ülkemize geri getirildi.

????… pic.twitter.com/oD85S3kasf

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 27, 2026 ">http://

