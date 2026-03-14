Türkiye’den petrol hamlesi: Diyarbakır’daki arama sahası 5 katına çıkarıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Diyarbakır’daki petrol arama sahası önemli ölçüde genişletildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararına göre mevcut ruhsat alanına 44 bin 851 hektarlık yeni saha eklenirken, toplam arama alanı yaklaşık 5 kat büyütüldü.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:59
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 11:00
Orta Doğu’daki savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkileri sürerken Türkiye’den dikkat çeken bir enerji hamlesi geldi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın Diyarbakır’da sahip olduğu petrol arama ruhsat sahası genişletildi.
RUHSAT SAHASINA 44 BİN HEKTARDAN FAZLA YENİ ALAN EKLENDİ
Mevcut durumda 10 bin 243 hektar büyüklüğünde olan AR/TPO/K/L46-d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasına, 44 bin 851 hektarlık L46-d1, d2 ve d3 paftaları ilave edildi.
Bu kararla birlikte bölgede yürütülen petrol arama faaliyetlerinin kapsamı yaklaşık 5 kat büyütülmüş oldu.
RUHSAT SÜRELERİ İÇİN UZATMA BAŞVURUSU
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ayrıca bazı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin uzatılması için de başvuru yaptı.
Buna göre:
AR/TPO/K/F18-d3 pafta numaralı ruhsatın 31 Mayıs 2026’dan itibaren,
AR/TPO/K/F17-a pafta numaralı ruhsatın 21 Mayıs 2026’dan itibaren,
AR/TPO/K/F19-b1, b4 pafta numaralı ruhsatın ise 24 Kasım 2026’dan itibaren
iki yıl süreyle uzatılması talep edildi.
ADIYAMAN’DA YENİ KUYU İÇİN KAMULAŞTIRMA BAŞVURUSU
TPAO ayrıca Adıyaman’da bulunan AR/TPO/K/M40-d pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Boyalı-3 kuyusu için de adım attı.
Şirket, kuyu lokasyonuna ulaşım sağlayacak yol için gerekli bazı taşınmazların kamulaştırılması amacıyla 4 Şubat 2026 tarihinde resmi başvuruda bulundu.
ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK ADIM
Uzmanlara göre Türkiye’nin petrol arama sahalarını genişletmesi, özellikle küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve Orta Doğu’daki jeopolitik riskler nedeniyle enerji güvenliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
