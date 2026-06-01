TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı

TÜİK, 2026 yılı birinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyürken, en yüksek artış yüzde 9,5 ile bilgi ve iletişim sektöründe gerçekleşti. Cari fiyatlarla 16,9 trilyon TL'ye ulaşan GSYH verileri, hanehalkı tüketimi ve dış ticaret detayları haberimizde.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 10:52
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı birinci çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,5 büyüme kaydetti.
GSYH cari fiyatlarla 16,9 trilyon TL oldu
Üretim yöntemiyle yapılan tahmine göre, GSYH değeri 2026'nın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde GSYH'nin dolar bazındaki karşılığı ise 389 milyar 598 milyon ABD doları oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 artarken, takvim etkisinden arındırılmış endeks geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 artış gösterdi.
En yüksek büyüme bilgi ve iletişim sektöründe
GSYH'yi oluşturan faaliyet alanları incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde sanayi sektörü dışındaki birçok alanda büyüme görüldü. Sektörlerin yıllık değişim oranları şu şekilde yansıdı:
Bilgi ve iletişim faaliyetleri: Yüzde 9,5 artış
Diğer hizmet faaliyetleri: Yüzde 5,2 artış
Tarım sektörü: Yüzde 4,6 artış
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri: Yüzde 3,7 artış
Finans ve sigorta faaliyetleri: Yüzde 3,5 artış
İnşaat sektörü: Yüzde 3,2 artış
Gayrimenkul faaliyetleri: Yüzde 3,0 artış
Mesleki, idari ve destek hizmetleri: Yüzde 1,9 artış
Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler: Yüzde 1,8 artış
Sanayi sektörü: Yüzde 0,8 azalış
Tüketim harcamaları arttı, dış ticaret geriledi
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 yükseldi. Aynı dönemde devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,1, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,0 artış kaydetti.
Dış ticaret verilerinde ise düşüş görüldü. Mal ve hizmet ihracatı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 azalırken, ithalat yüzde 2,0 geriledi.
İşgücü ödemelerinin payı sabit kaldı
Ekonomideki gelir yöntemine göre yapılan hesaplamada, işgücü ödemeleri ilk çeyrekte yüzde 35,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 34,4 yükseldi.
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi bu yıl da yüzde 42,7 seviyesini korudu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 36,3'ten yüzde 35,8'e geriledi.
