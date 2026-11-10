Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,6 arttı
Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,6 arttı
Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:39
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 10:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 artış kaydetti.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,62 artış hesaplandı.
Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
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Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık yüzde 2,6 arttı
Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 artış kaydetti.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,62 artış hesaplandı.
Sanayi üretiminde aylık veriler
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.
TÜİK, bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gitti.
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