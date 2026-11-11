Şahap Kavcıoğlu'ndan ayrılık kararı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affımı istedim
Şahap Kavcıoğlu'ndan ayrılık kararı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affımı istedim
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 11:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevden affını istedi.
Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Şahap Kavcıoğlu'ndan ayrılık kararı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan affımı istedim
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.' açıklamasında bulundu.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevden affını istedi.
Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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