Resmi Gazete'de yayımlandı! İki elektronik para kuruluşunun izni iptal edildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! İki elektronik para kuruluşunun izni iptal edildi
Ozan Elektronik Para ve A Ödeme'nin faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 08:57
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 08:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ozan Elektronik Para'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 6 Eylül 2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç ve e bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edildi.
A ÖDEME'NİN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ
A Ödeme'nin faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022 tarih ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edildi.
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Resmi Gazete'de yayımlandı! İki elektronik para kuruluşunun izni iptal edildi
Ozan Elektronik Para ve A Ödeme'nin faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ozan Elektronik Para'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 6 Eylül 2019 tarih ve 8538 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç ve e bentleri, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edildi.
A ÖDEME'NİN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ
A Ödeme'nin faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022 tarih ve 11333/20932 sayılı Merkez Bankası kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni Kanunun 16'ıncı maddesinin birinci fıkrasının ç bendi ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal edildi.
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