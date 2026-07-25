Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! MTV ödemelerinde son gün 31 Temmuz
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! MTV ödemelerinde son gün 31 Temmuz
Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksidinin ödenme süresi 31 Temmuz'da sona erecek. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.07.2026 11:35
Haber Güncellenme Tarihi: 25.07.2026 11:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2026 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci 31 Temmuz Cuma günü sona erecek.
Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.
ZAMANINDA ÖDENMEZSE GECİKME FAİZİ UYGULANIYOR
Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! MTV ödemelerinde son gün 31 Temmuz
Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksidinin ödenme süresi 31 Temmuz'da sona erecek. Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
2026 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci 31 Temmuz Cuma günü sona erecek.
Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.
ZAMANINDA ÖDENMEZSE GECİKME FAİZİ UYGULANIYOR
Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
Ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.
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