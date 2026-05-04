Mayıs 2026 kira artış oranı açıklandı: Zam tavanı yüzde 32,43
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan enflasyonunun ardından Mayıs 2026 kira artış oranı yüzde 32,43 oldu. Buna göre sözleşmesi yenilenen kiracılara uygulanabilecek azami zam oranı netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 10:47
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 10:48
Ev sahipleri ve kiracıların yakından takip ettiği Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak kaydedildi.
Bu veriler doğrultusunda kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 olarak hesaplandı. Böylece Mayıs 2026 itibarıyla hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 32,43 oldu.
Kira sözleşmesi bu ay yenilenen kiracılara, yasal sınır kapsamında en fazla bu oran üzerinden artış yapılabilecek. Uzmanlar, enflasyon oranındaki seyrin kira artışlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekerken, özellikle büyük şehirlerde kira yükünün artmaya devam ettiğini vurguluyor.
Ekonomistler, önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrine bağlı olarak kira artış oranlarında da değişim yaşanabileceğini belirtiyor.
