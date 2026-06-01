Kurban Bayramı tatili dönüşünde yaşanan yoğunluk, İstanbul’un iki dev havalimanında tarihi bir rekora imza atılmasını sağladı. 31 Mayıs Pazar günü hem İstanbul Havalimanı hem de Sabiha Gökçen Havalimanı tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşarak sivil havacılık tarihinde yeni bir dönem başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 10:49
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 10:50
Kurban Bayramı tatilinin ardından memleketlerine ve tatil beldelerine dönen vatandaşlar, İstanbul’un hava sahasında tarihi bir yoğunluğa imza attı. Türkiye'nin iki dev havalimanı olan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 Mayıs Pazar günü aynı anda tüm zamanların uçuş rekorunu kırarak sivil havacılık tarihine geçti.
İstanbul Havalimanı Zirveye Tırmandı: 1730 Uçuş!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda ulaşılan devasa rakamı sosyal medya hesabından duyurdu. Havalimanının açıldığı günden bu yana en yoğun gününü yaşadığını belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı'yla yeni bir kilometre taşına daha ulaştık. 31 Mayıs tarihinde 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Doğu ile Batı'nın gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor."
Sabiha Gökçen’de Tarihi Gün: 894 Seferle Rekor Kırıldı
İstanbul'un diğer yakasında yer alan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da bayram dönüşü operasyonel gücünü bir kez daha kanıtladı. İç ve dış hatlarda toplamda 894 iniş-kalkış sayısına ulaşan havalimanı, kendi tarihinin en yüksek günlük uçuş rakamını yakaladı.
Dev Trafik Kusursuz Yönetildi
Milyonlarca yolcunun taşındığı bu kritik günde, havalimanlarında herhangi bir rötar veya operasyonel aksaklık yaşanmaması dikkat çekti.
Hava Sahası Güvenliği: HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrisi A.Ş.), hava trafik kontrolünden apron yönetimine kadar tüm teknik ve altyapı süreçlerini sıfır hata ile yönetti.
7/24 Kesintisiz Hizmet: Terminal işletmesini yürüten ISG (İstanbul Sabiha Gökçen) ekipleri ise temizlik, güvenlik, bagaj yönetimi ve yolcu yönlendirmeleriyle 24 saat boyunca sahada tam mesai yaptı.
Bu çifte rekor, İstanbul'un küresel havacılık sektöründeki stratejik önemini ve Türkiye'nin havalimanı altyapısının ulaştığı gücü bir kez daha gözler önüne serdi.
