İŞKUR’dan 7 ayda istihdama büyük katkı: 848 bine yakın işe yerleştirme
İŞKUR’dan 7 ayda istihdama büyük katkı: 848 bine yakın işe yerleştirme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 10.08.2026 11:55
Haber Güncellenme Tarihi: 10.08.2026 11:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla vatandaşların iş gücüne katılımını kolaylaştırdıklarını ve istihdamı güçlendirdiklerini belirtti.
Işıkhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Kamu istihdam kurumumuz Türkiye İş Kurumu aracılığıyla, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor, istihdamımızı güçlendiriyoruz. Ocak-temmuz ayları arasında, 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1 milyon 400 binden fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İŞKUR’dan 7 ayda istihdama büyük katkı: 848 bine yakın işe yerleştirme
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-temmuz arasında 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kamu istihdam kurumu İŞKUR aracılığıyla vatandaşların iş gücüne katılımını kolaylaştırdıklarını ve istihdamı güçlendirdiklerini belirtti.
Işıkhan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Kamu istihdam kurumumuz Türkiye İş Kurumu aracılığıyla, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını kolaylaştırıyor, istihdamımızı güçlendiriyoruz. Ocak-temmuz ayları arasında, 848 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 450 binden fazla iş yeri ziyareti ve 2 milyona yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik. 1 milyon 400 binden fazla açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var."
Çok Okunanlar