Işıkhan’dan işsizlik ödeneği açıklaması: 1 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık
İşsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemelerle ilgili konuşan Vedat Işıkhan, bugüne kadar 82 bin 348 kişiye 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 22:32
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 22:41
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uşak’ta yaptığı açıklamada işsizlik ödeneği kapsamında bugüne kadar 82 bin 348 kişiye 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını bildirdi. Açıklama, AK Parti Uşak İl Başkanlığı ziyareti sırasında gerçekleştirilen programda paylaşıldı. Veriler, işsizlik ödeneği uygulamasının kapsamı ve bölgedeki istihdam politikalarının etkisi açısından dikkat çekti.
Uşak’ta istihdam verileri paylaşıldı
Vedat Işıkhan, konuşmasında 2002 yılından bu yana İŞKUR aracılığıyla Uşak’ta 121 bin 895 kişinin iş sahibi olduğunu ifade etti. Mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarından ise toplam 37 bin 377 kişinin yararlandığını belirtti.
Işıkhan, işbaşı eğitim programları kapsamında özellikle 20 bin 416 kişinin mesleki beceri kazandığını aktardı. Yeni nesil program olarak tanımlanan İşgücü Uyum Programı kapsamında Uşak’ta 36 program düzenlendiğini ve bu programlara 2 bin 107 kişinin katıldığını söyledi.
İşsizlik ödeneği kapsamında yapılan ödemeler
Bakan Işıkhan, işsizlik ödeneğinin vatandaşların zor dönemlerinde önemli bir destek mekanizması olduğunu belirterek bugüne kadar 82 bin 348 kişiye 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı.
Uşak’ta yatırımların desteklenmesi amacıyla 48 bin 977 iş yerine toplam 4,4 milyar lira teşvik sağlandığını ifade eden Işıkhan, çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik politikaların 2026 yılında da sürdürüleceğini bildirdi.
İş sağlığı ve güvenliği denetimleri
Çalışma barışı ile iş sağlığı ve güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik denetim faaliyetlerine de değinen Işıkhan, 2025 yılında 14 bin işyerinde teftiş gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu denetimlerle 1,7 milyondan fazla çalışana ulaşıldığını ifade etti.
Yapılan teftişler sonucunda yaklaşık 235 bin işçiye toplam 1,5 milyar lira tutarında eksik ödemenin yapılmasının sağlandığını belirten Işıkhan, ayrıca kamuya vergi ve sigorta primi olarak yaklaşık 1 milyar lira gelir kazandırıldığını söyledi.
Denetimlerde rehberlik yaklaşımının benimsendiğini aktaran Işıkhan, 2025 yılında yürütülen rehberlik faaliyetleri kapsamında mevzuata aykırılıkların yüzde 91,5’inin teftiş sürecinde işverenler tarafından giderildiğini kaydetti.
Çok Okunanlar