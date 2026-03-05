Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan’a yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nahçıvan’a yönelik saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu’daki gerilim, enerji fiyatları ve Türkiye’nin güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 20:49
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 20:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Esnaf ve Sanatkârlarla İftar Programı’nda yaptığı konuşmada Orta Doğu’daki gelişmeler, enerji fiyatları ve Türkiye’nin güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Nahçıvan’ı hedef alan saldırıyı kınadıklarını belirterek bölgedeki gerilimi yakından takip ettiklerini söyledi. Bölgesel gelişmelerin ekonomi ve enerji piyasalarına etkisinin izlenmeye devam edeceği ifade edildi.
Esnaf ve sanatkârlara teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında esnaf ve sanatkârlara teşekkür ederek Türkiye genelinde faaliyet gösteren 2 milyon 255 bin esnaf ve sanatkârın ülke ekonomisine katkısına dikkat çekti. Alın teriyle çalışan esnafın ticari hayatın yanı sıra toplumsal dayanışmanın da önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Erdoğan, esnaf ve sanatkârların helal kazanç anlayışıyla ekonominin temel dinamiklerinden biri olduğunu ifade ederek Ramazan ayında gerçekleştirilen buluşmanın birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.
Orta Doğu’da artan gerilim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada son dönemde savaş ve çatışmaların arttığını belirterek Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerin bölgesel riskleri büyüttüğünü söyledi. İran’a yönelik hava saldırıları ve karşılıklı askeri hamlelerin gerilimi artırdığını ifade eden Erdoğan, sivil kayıpların yaşandığını belirtti.
İran’dan fırlatılan füzeler ve kamikaze İHA’ların bölgedeki güvenlik riskini genişlettiğini dile getiren Erdoğan, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının ardından petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaklaşık yüzde 20’ye varan artışlar görüldüğünü söyledi.
Akaryakıtta eşel mobil sistemi
Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı önlem alındığını belirten Erdoğan, eşel mobil sisteminin yeniden devreye alındığını açıkladı. Buna göre akaryakıt fiyatlarında artış yaşanması halinde artışın yüzde 75’ine kadar olan bölümünün ÖTV indirimi ile dengeleneceği ifade edildi.
Bu uygulamayla petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma devam ettiği sürece vatandaş üzerindeki mali yükün azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.
Türkiye güvenlik önlemlerini sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hudutları ve hava sahasının güvenliği konusunda en küçük bir ihmal gösterilmediğini belirtti. Güvenliğe yönelik risk oluşması durumunda müttefiklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.
Erdoğan ayrıca Nahçıvan’ı hedef alan saldırıyı kınadıklarını belirterek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırı nedeniyle duydukları üzüntüyü ilettiğini söyledi. Bölgesel gerilimin seyrine ilişkin diplomatik temasların sürdüğü bildirildi.
Çok Okunanlar