İran'da Ali Hamaney sonrası dönem için öne çıkan isimler
İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülkede yeni dini liderin kim olacağı tartışılıyor. Mücteba Hamaney potansiyel halef olarak öne çıkıyor.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 18:29
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 18:36
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede çatışmalar devam ederken, İran lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği bildirildi. Savaşın beşinci gününde gündeme gelen gelişmenin ardından İran’da dini liderlik makamına kimin geçeceği sorusu uluslararası kamuoyunda ve ülkedeki siyasi çevrelerde tartışılmaya başladı. Sürecin nasıl şekilleneceği ve yeni liderin kim olacağı İran’ın iç siyasi dengeleri açısından yakından izleniyor.
Mücteba Hamaney potansiyel halef olarak öne çıkıyor
Uluslararası medya kuruluşu Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre, Ali Hamaney’in ikinci oğlu olan Mücteba Hamaney potansiyel halef adayları arasında öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney’in özellikle dini çevreler ve İran’daki bazı güç odaklarıyla yakın ilişkileri bulunduğu ifade ediliyor.
İran’da dini liderin belirlenmesi süreci, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi’nin rol aldığı bir mekanizma üzerinden ilerliyor. Bu süreçte farklı dini ve siyasi grupların etkisinin belirleyici olabileceği belirtiliyor.
Sert çizgideki grupların etkisi gündemde
Al Jazeera’nın değerlendirmesine göre Mücteba Hamaney’in liderlik makamına gelmesi durumunda İran yönetiminde sert çizgideki grupların etkisinin sürdüğü yönünde bir tablo ortaya çıkabilir.
