Şam’da sabotaj hazırlığındaki DEAŞ hücresi çökertildi

DEAŞ hücresi Şam’da düzenlenmesi planlanan sabotaj eylemleri öncesi deşifre edildi. MİT’in istihbarat çalışmaları sonucu 3 örgüt üyesi yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 19:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda Suriye’nin başkenti Şam’da sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi tespit edildi. Operasyon kapsamında örgütle bağlantılı 3 kişi yakalandı. Güvenlik kaynakları, planlanan eylemlerin engellenmesiyle olası saldırı riskinin ortadan kaldırıldığını bildirdi.
MİT istihbaratıyla hücre yapısı tespit edildi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Şam’da faaliyet gösteren DEAŞ bağlantılı hücreyi teknik ve saha istihbaratıyla izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin sabotaj eylemleri planladığı belirlendi.
Takip sürecinde hücre üyelerinin bağlantıları ve faaliyet alanları tespit edildi. Elde edilen istihbarat doğrultusunda operasyon düzenlendi.
Üç örgüt mensubu yakalandı
Operasyon kapsamında DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişi yakalanarak etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, söz konusu kişilerin sabotaj eylemleri için hazırlık aşamasında olduğunu aktardı.
Yakalanan örgüt mensuplarının bağlantıları ve olası temas ağlarına yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Bölgedeki güvenlik riskleri yakından izleniyor
Bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik istihbarat çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar