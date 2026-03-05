Trump Kürt grupların İran’a saldırısına destek verdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklaması bölgedeki güvenlik ve diplomatik dengeler açısından yeni tartışma başlattı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 20:47
ABD Başkanı Donald Trump, Kürt grupların İran’a yönelik olası saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, söz konusu grupların İran’a saldırı düzenlemesi halinde bunu desteklediklerini belirterek, böyle bir girişimin “harika bir şey” olacağını düşündüğünü söyledi. Açıklama, bölgesel güvenlik dengeleri ve ABD’nin Orta Doğu politikası açısından dikkat çekti.
Trump’ın açıklaması, ABD’nin İran’a yönelik yaklaşımı ve bölgedeki silahlı gruplarla ilişkileri açısından uluslararası kamuoyunda gündeme geldi.
İran yönetimi daha önce Kürt silahlı grupların sınır bölgelerinde faaliyet gösterdiğini belirterek bu gruplara karşı operasyonlar düzenlemişti. Tahran yönetimi söz konusu grupları ülke güvenliğine yönelik tehdit olarak tanımlıyor.
Bölgesel güvenlik dengeleri izleniyor
ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilim son yıllarda Orta Doğu’daki güvenlik dinamiklerini doğrudan etkiliyor.
