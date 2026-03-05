Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Türkiye-Malezya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler görüşmede ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 18:51
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 18:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Malezya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Diplomatik temasın, iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğine ilişkin başlıkları da gündeme taşıdığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliğinin birçok alanda yüksek seviyede ilerlediğini ifade etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Türkiye Malezya iş birliği gündemde
Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi. Türkiye ile Malezya arasında farklı alanlarda yürütülen iş birliklerinin sürdürülmesi ve yeni fırsatların ele alınması da gündemde yer aldı.
Bölgesel gelişmeler değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’da başlayan ve bölgeye yayılan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sürükleyebileceğine dikkat çekti.
Erdoğan, Türkiye’nin bölgede diplomasinin yeniden devreye alınması için temaslarını sürdürdüğünü belirtti. Liderlerle barış odaklı görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.
