Fransızlardan çarpıcı analiz: Türkiye enerji devine dönüşüyor
Fransızlardan çarpıcı analiz: Türkiye enerji devine dönüşüyor
Güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye, Fransız basınına göre bölgesel enerji dengelerini değiştirecek bir konuma ulaştı. Analizlerde, Türkiye’nin “yeni enerji merkezi” olma yolunda hızla ilerlediği vurgulandı.
Haber Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:42
Haber Güncellenme Tarihi: 04.05.2026 11:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı atılımlarla öne çıkan Türkiye, uluslararası basının da radarına girdi. Fransız medya kuruluşlarında yayımlanan analizlerde, özellikle güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımlarındaki hızlı artışın Türkiye’yi Avrupa’nın önüne taşıdığı ifade edildi.
Analizlerde, Türkiye’nin coğrafi avantajları ve yüksek güneşlenme süresi sayesinde büyük ölçekli projelerde önemli bir verimlilik yakaladığına dikkat çekildi. Dev güneş enerjisi sahalarının küresel ölçekte dikkat çekici büyüklüklere ulaştığı belirtilirken, bu yatırımların ülkenin enerji dönüşümünde kritik rol oynadığı vurgulandı.
Depolamada Avrupa’yı solladı
Yenilenebilir enerji dönüşümünün en kritik unsurlarından biri olan batarya depolama alanında Türkiye’nin hızlı yükselişi dikkat çekiyor. Uluslararası analizlerde, Türkiye’nin yeni enerji projelerine depolama zorunluluğu getirmesinin sektörde adeta yatırım patlaması yarattığına işaret edildi.
Bu kapsamda Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen enerji pazarlarının mevcut kapasitesine kıyasla Türkiye’nin daha agresif hedefler belirlediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu strateji, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir avantaj sağlıyor.
Üç bölgede liderlik
Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 22’ye ulaşması, Türkiye’yi Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasında lider konuma taşıdı. Fransız analizlerinde, bu seviyeye ulaşan başka bir ülkenin bulunmadığına dikkat çekildi.
Uzmanlar, devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu oranın daha da artacağını ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki etkisini güçlendireceğini öngörüyor.
2035 hedefi ve kritik uyarı
Fransız basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin 2035 yılı için belirlediği yüksek yenilenebilir enerji hedeflerinin dikkat çekici olduğu ancak mevcut kapasitenin yaklaşık üç katına çıkarılması gerektiği ifade edildi.
Öte yandan elektrik üretiminde kömürün hâlâ önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekilerek, enerji dönüşümünün kalıcı hale gelmesi için fosil yakıt bağımlılığının azaltılması gerektiği vurgulandı.
Genel değerlendirmelerde, Türkiye’nin özellikle depolama teknolojileri ve güneş enerjisi yatırımları sayesinde “bölgesel enerji merkezi” olma potansiyelini güçlü biçimde ortaya koyduğu ifade edildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fransızlardan çarpıcı analiz: Türkiye enerji devine dönüşüyor
Güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımlarıyla dikkat çeken Türkiye, Fransız basınına göre bölgesel enerji dengelerini değiştirecek bir konuma ulaştı. Analizlerde, Türkiye’nin “yeni enerji merkezi” olma yolunda hızla ilerlediği vurgulandı.
Son yıllarda yenilenebilir enerji alanında yaptığı atılımlarla öne çıkan Türkiye, uluslararası basının da radarına girdi. Fransız medya kuruluşlarında yayımlanan analizlerde, özellikle güneş enerjisi ve batarya depolama yatırımlarındaki hızlı artışın Türkiye’yi Avrupa’nın önüne taşıdığı ifade edildi.
Analizlerde, Türkiye’nin coğrafi avantajları ve yüksek güneşlenme süresi sayesinde büyük ölçekli projelerde önemli bir verimlilik yakaladığına dikkat çekildi. Dev güneş enerjisi sahalarının küresel ölçekte dikkat çekici büyüklüklere ulaştığı belirtilirken, bu yatırımların ülkenin enerji dönüşümünde kritik rol oynadığı vurgulandı.
Depolamada Avrupa’yı solladı
Yenilenebilir enerji dönüşümünün en kritik unsurlarından biri olan batarya depolama alanında Türkiye’nin hızlı yükselişi dikkat çekiyor. Uluslararası analizlerde, Türkiye’nin yeni enerji projelerine depolama zorunluluğu getirmesinin sektörde adeta yatırım patlaması yarattığına işaret edildi.
Bu kapsamda Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen enerji pazarlarının mevcut kapasitesine kıyasla Türkiye’nin daha agresif hedefler belirlediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu strateji, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir avantaj sağlıyor.
Üç bölgede liderlik
Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 22’ye ulaşması, Türkiye’yi Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya coğrafyasında lider konuma taşıdı. Fransız analizlerinde, bu seviyeye ulaşan başka bir ülkenin bulunmadığına dikkat çekildi.
Uzmanlar, devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu oranın daha da artacağını ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki etkisini güçlendireceğini öngörüyor.
2035 hedefi ve kritik uyarı
Fransız basınında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye’nin 2035 yılı için belirlediği yüksek yenilenebilir enerji hedeflerinin dikkat çekici olduğu ancak mevcut kapasitenin yaklaşık üç katına çıkarılması gerektiği ifade edildi.
Öte yandan elektrik üretiminde kömürün hâlâ önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekilerek, enerji dönüşümünün kalıcı hale gelmesi için fosil yakıt bağımlılığının azaltılması gerektiği vurgulandı.
Genel değerlendirmelerde, Türkiye’nin özellikle depolama teknolojileri ve güneş enerjisi yatırımları sayesinde “bölgesel enerji merkezi” olma potansiyelini güçlü biçimde ortaya koyduğu ifade edildi.
Çok Okunanlar