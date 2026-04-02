Hazine ve Maliye Bakanlığı, fondaş Nefes gazetesinin Bakan Mehmet Şimşek'in İstanbul Sanayi Odası (İSO) ev sahipliğinde gerçekleştirdiği toplantıya yönelik iddialarına ilişkin, 'Yalan unsurlarla, kamuoyuna olumsuz bir algı ile sunma çabası kabul edilemez.' ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 02.04.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlık, fondaş Nefes gazetesinde yayımlanan Bakan Şimşek'in İSO'da gerçekleştirdiği toplantıya yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı.
Haberin söz konusu gazetenin ilk sayfasından yayımlandığı bildirilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın İSO ev sahipliğinde sanayicilerimizle bir araya geldiği toplantıyı yalan unsurlarla, kamuoyuna olumsuz bir algı ile sunma çabası kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.
- "OLUMLU ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ"
Açıklamada, haberin gazetecilik faaliyeti değil, karalama çabası olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kaynak belirtilmeden ve doğruluğunun teyidi için tarafımızla iletişime geçilmeden 'iddia ediliyor' şeklinde yapılan bir habercilik, bilinçli bir algı oluşturma gayretinden öteye geçmemektedir. Bu çerçevede, Sayın Bakanımızın sanayicilerimizle gerçekleştirdiği toplantı, basına kapalı olarak önce sunum, ardından istişare şeklinde yapılmış olup, samimi, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşmiştir. Bağlamından kopartılarak kötü niyetle servis edilen haberlere kamuoyunun itibar etmemesi önem arz etmektedir."
Fondaş Nefes'in algı operasyonu çöktü!
