Haber Giriş Tarihi: 04.04.2026 09:52
Haber Güncellenme Tarihi: 04.04.2026 09:53
Fahiş fiyatlara karşı düğmeye basıldı
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptancılarına toplam 96,6 milyon lira idari para cezası verdi. Yılın ikinci toplantısında 183 işletme hakkında işlem tesis edilirken, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı sert bir adım attı. Kurul, 3 Nisan'da gerçekleştirdiği yılın ikinci toplantısında ulusal zincir marketler ve toptancı hallerdeki denetim sonuçlarını değerlendirdi ve 183 işletmeye toplam 96,6 milyon lira ceza kesti.
183 İŞLETMEYE 96,6 MİLYON LİRALIK FAHİŞ FİYAT CEZASI
Bakanlığın açıklamasında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 3 Nisan'da yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda, toptancı halleri ve marketlerde yapılan sebze ve meyve ürünlerine yönelik denetimlere ilişkin tespitlerin değerlendirildiği ifade edildi.
Tüketicilerin korunması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
ZİNCİR MARKETLER VE TOPTANCILAR KURUL'UN HEDEFİNDE
"Gerçekleştirilen kapsamlı denetimler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticaretiyle iştigal eden toplam 183 işletme hakkında işlem tesis edilmiştir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu işletmelere 96,6 milyon lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
