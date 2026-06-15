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Ekonomide pozitif sinyal! Piyasalarda Türkiye'ye güven artıyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:26
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 11:26
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ekonomide pozitif sinyal! Piyasalarda Türkiye'ye güven artıyor

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

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