Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Savunma sanayisinin yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Savunma sanayisinin yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ASELSAN, Ankara'dan sonraki en büyük üretim üssünü Malatya'da kurmaya hazırlanıyor. 66 dönümlük alanda inşa edilecek 5 fabrikayla kentte savunma sanayisi üretiminin, nitelikli istihdamın ve yüksek teknolojili ihracatın geliştirilmesi hedefleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:50
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 11:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Malatya'ya kazandırılacak ASELSAN teknoloji üssü için hazırlıklar sürüyor. 66 dönümlük alanda 5 fabrikadan oluşacak kompleksin ilk etabının Ağustos 2027'de tamamlanması planlanıyor. Yatırımla Malatya'nın savunma sanayisinde önemli bir üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.
Depremden etkilenen kentlere yönelik savunma sanayisi yatırımları kapsamında Malatya'da ASELSAN tarafından büyük ölçekli bir teknoloji üssü kurulacak. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yatırımın ayrıntılarını paylaşarak projenin kentin sanayi altyapısına ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını açıkladı.
Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimin hâlihazırda sürdüğünü belirten Babacan, ASELSAN için mevcut TÜİK binasının karşısında bulunan 66 dönümlük arazinin tahsis edildiğini bildirdi.
66 dönümlük alanda 5 fabrika kurulacak
Yatırımın beş fabrikadan oluşan büyük bir üretim ve teknoloji kompleksi olarak planlandığını belirten Babacan, ilk fabrikanın Ağustos 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Babacan, projenin tüm etapları tamamlandığında ASELSAN'ın Ankara'dan sonraki en büyük üretim ve teknoloji üssünün Malatya'da kurulacağını ifade etti.
Malatya'ya nitelikli istihdam ve yatırım gelecek
Projenin yalnızca fabrika yatırımı olmadığını, aynı zamanda yeni bir sanayi ekosistemi oluşturacağını vurgulayan Babacan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yan sanayi firmalarının Malatya'da yatırım yapmaya başladığını belirtti.
ASELSAN'ın kentte faaliyetlerini genişletmesiyle mühendis, teknisyen ve tekniker istihdamının artacağını kaydeden Babacan, yatırımın nitelikli iş gücünü Malatya'ya çekeceğini dile getirdi.
Yüksek teknoloji ürünleri İskenderun Limanı üzerinden ihraç edilecek
Yatırımın ihracat kapasitesine de katkı sağlaması hedefleniyor. Babacan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Narlı üzerinden İskenderun Limanı'na bağlantı sağlayacak hızlı tren hattının planlandığını belirtti.
Bu bağlantı sayesinde Malatya'da üretilecek yüksek teknoloji ürünlerinin limanlara ulaştırılarak küresel pazarlara sevk edilmesinin amaçlandığını ifade eden Babacan, beş fabrikanın tamamlanmasıyla kentin sanayi ve ekonomik yapısının önemli ölçüde değişeceğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Savunma sanayisinin yeni adresi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ASELSAN, Ankara'dan sonraki en büyük üretim üssünü Malatya'da kurmaya hazırlanıyor. 66 dönümlük alanda inşa edilecek 5 fabrikayla kentte savunma sanayisi üretiminin, nitelikli istihdamın ve yüksek teknolojili ihracatın geliştirilmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Malatya'ya kazandırılacak ASELSAN teknoloji üssü için hazırlıklar sürüyor. 66 dönümlük alanda 5 fabrikadan oluşacak kompleksin ilk etabının Ağustos 2027'de tamamlanması planlanıyor. Yatırımla Malatya'nın savunma sanayisinde önemli bir üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor.
Depremden etkilenen kentlere yönelik savunma sanayisi yatırımları kapsamında Malatya'da ASELSAN tarafından büyük ölçekli bir teknoloji üssü kurulacak. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yatırımın ayrıntılarını paylaşarak projenin kentin sanayi altyapısına ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını açıkladı.
Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimin hâlihazırda sürdüğünü belirten Babacan, ASELSAN için mevcut TÜİK binasının karşısında bulunan 66 dönümlük arazinin tahsis edildiğini bildirdi.
66 dönümlük alanda 5 fabrika kurulacak
Yatırımın beş fabrikadan oluşan büyük bir üretim ve teknoloji kompleksi olarak planlandığını belirten Babacan, ilk fabrikanın Ağustos 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Babacan, projenin tüm etapları tamamlandığında ASELSAN'ın Ankara'dan sonraki en büyük üretim ve teknoloji üssünün Malatya'da kurulacağını ifade etti.
Malatya'ya nitelikli istihdam ve yatırım gelecek
Projenin yalnızca fabrika yatırımı olmadığını, aynı zamanda yeni bir sanayi ekosistemi oluşturacağını vurgulayan Babacan, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yan sanayi firmalarının Malatya'da yatırım yapmaya başladığını belirtti.
ASELSAN'ın kentte faaliyetlerini genişletmesiyle mühendis, teknisyen ve tekniker istihdamının artacağını kaydeden Babacan, yatırımın nitelikli iş gücünü Malatya'ya çekeceğini dile getirdi.
Yüksek teknoloji ürünleri İskenderun Limanı üzerinden ihraç edilecek
Yatırımın ihracat kapasitesine de katkı sağlaması hedefleniyor. Babacan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Narlı üzerinden İskenderun Limanı'na bağlantı sağlayacak hızlı tren hattının planlandığını belirtti.
Bu bağlantı sayesinde Malatya'da üretilecek yüksek teknoloji ürünlerinin limanlara ulaştırılarak küresel pazarlara sevk edilmesinin amaçlandığını ifade eden Babacan, beş fabrikanın tamamlanmasıyla kentin sanayi ve ekonomik yapısının önemli ölçüde değişeceğini söyledi.
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