CHP kurultay davası sonrası BIST 100 geriledi

Borsa İstanbul’da siyasi belirsizlik kaynaklı satış baskısı haftanın son işlem gününde sertleşti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayına ilişkin açılan davada çıkan karar sonrası artan risk algısı, özellikle bankacılık hisselerinde yoğun satışlara neden olurken BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 düşüşle 13 bin 163 puanda tamamladı. Piyasalarda gözler siyasi gelişmelerin ekonomi yönetimi ve yatırımcı algısı üzerindeki etkisine çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.05.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 21.05.2026 22:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Endeks güne 14 bin puan sınırında başladıktan sonra gün içerisinde gelen haber akışıyla yönünü aşağı çevirdi. BIST 100, seans içinde gördüğü 14 bin 63 puan seviyesinden kapanışa doğru hızlanan satışlarla günün en düşük seviyesi olan 13 bin 163 puana kadar geriledi. İşlem hacminde THYAO ve ASTOR hisseleri öne çıkarken satış baskısı endeks geneline yayıldı.
Bankacılık hisselerinde kayıplar derinleşti
BIST Banka endeksi günü yüzde 8,63 düşüşle 14 bin 947 puandan tamamladı. AKBNK ve YKBNK hisselerinde kayıplar yüzde 9,90 seviyesini aşarken bankacılık sektöründeki sert fiyatlamalar endeks üzerindeki baskıyı artırdı.
BIST Sınai endeksi ise yüzde 6,15 gerileyerek 17 bin 274 puana indi. Holding ve teknoloji hisselerinde de satışların yoğunlaştığı görülürken sektörler arasında pozitif ayrışan önemli bir alan oluşmadı.
Döviz piyasasında sınırlı hareket izlendi
Pay piyasasındaki sert düşüşe rağmen döviz kurlarında daha sınırlı hareketler görüldü. Serbest piyasada dolar/TL 45,52 seviyesinde işlem görürken euro/TL 52,72 bandında fiyatlandı.
Piyasalardaki fiyatlamalar yatırımcıların döviz talebinden ziyade doğrudan hisse senedi piyasasındaki siyasi risk algısına odaklandığını gösterdi. Analistler, önümüzdeki süreçte siyasi gelişmelere bağlı haber akışının piyasa yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.
Teknik seviyelerde aşağı yönlü kırılım oluştu
BIST 100 endeksi yaşanan sert satışlarla birlikte 13 bin 500 puan seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi. Teknik göstergelerdeki zayıflama, satış baskısının devam etmesi halinde 12 bin 800 puan seviyesinin destek bölgesi olarak izlenebileceğine işaret etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
CHP kurultay davası sonrası BIST 100 geriledi
Borsa İstanbul’da siyasi belirsizlik kaynaklı satış baskısı haftanın son işlem gününde sertleşti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultayına ilişkin açılan davada çıkan karar sonrası artan risk algısı, özellikle bankacılık hisselerinde yoğun satışlara neden olurken BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 düşüşle 13 bin 163 puanda tamamladı. Piyasalarda gözler siyasi gelişmelerin ekonomi yönetimi ve yatırımcı algısı üzerindeki etkisine çevrildi.
Endeks güne 14 bin puan sınırında başladıktan sonra gün içerisinde gelen haber akışıyla yönünü aşağı çevirdi. BIST 100, seans içinde gördüğü 14 bin 63 puan seviyesinden kapanışa doğru hızlanan satışlarla günün en düşük seviyesi olan 13 bin 163 puana kadar geriledi. İşlem hacminde THYAO ve ASTOR hisseleri öne çıkarken satış baskısı endeks geneline yayıldı.
Bankacılık hisselerinde kayıplar derinleşti
BIST Banka endeksi günü yüzde 8,63 düşüşle 14 bin 947 puandan tamamladı. AKBNK ve YKBNK hisselerinde kayıplar yüzde 9,90 seviyesini aşarken bankacılık sektöründeki sert fiyatlamalar endeks üzerindeki baskıyı artırdı.
BIST Sınai endeksi ise yüzde 6,15 gerileyerek 17 bin 274 puana indi. Holding ve teknoloji hisselerinde de satışların yoğunlaştığı görülürken sektörler arasında pozitif ayrışan önemli bir alan oluşmadı.
Döviz piyasasında sınırlı hareket izlendi
Pay piyasasındaki sert düşüşe rağmen döviz kurlarında daha sınırlı hareketler görüldü. Serbest piyasada dolar/TL 45,52 seviyesinde işlem görürken euro/TL 52,72 bandında fiyatlandı.
Piyasalardaki fiyatlamalar yatırımcıların döviz talebinden ziyade doğrudan hisse senedi piyasasındaki siyasi risk algısına odaklandığını gösterdi. Analistler, önümüzdeki süreçte siyasi gelişmelere bağlı haber akışının piyasa yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.
Teknik seviyelerde aşağı yönlü kırılım oluştu
BIST 100 endeksi yaşanan sert satışlarla birlikte 13 bin 500 puan seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi. Teknik göstergelerdeki zayıflama, satış baskısının devam etmesi halinde 12 bin 800 puan seviyesinin destek bölgesi olarak izlenebileceğine işaret etti.
Çok Okunanlar