Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 13:33
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 13:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Güne 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puandan başlayan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 15.000 puanı aştı. Endeks yüzde 3,50'den fazla yükselerek 15.020 puan seviyelerini gördü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Güne 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puandan başlayan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 15.000 puanı aştı. Endeks yüzde 3,50'den fazla yükselerek 15.020 puan seviyelerini gördü.
Çok Okunanlar