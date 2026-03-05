Bakan Şimşek: Dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil sistemiyle ilgili, 'Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık' ifadesini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:30
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 11:31
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan petrol fiyat artışlarının iç piyasaya etkisini hafifletmek üzere "eşel mobil" sisteminin yeniden devreye alındığını kaydetti.
"SİSTEM GEÇİCİ OLARAK DEVREDE"
Petrol fiyatlarındaki yükselişin geçici bir şok olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Şimşek, şu bilgileri paylaştı;
Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz.
Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz.
Çok Okunanlar