Adalet Bakanı Akın Gürlek, konkordato sisteminin suistimal edilmesini önlemek amacıyla yeni bir yasal düzenleme hazırlığında olduklarını duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 19:47
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 20:04
Mevcut sistemin bazı şirketlerce kötüye kullanıldığını belirten Gürlek, yeni dönemde sadece ayakta kalabilecek firmaların faaliyetlerine devam edebileceğini, mali durumu düzelmeyecek işletmeler için ise iflas sürecinin işletileceğini vurguladı.
Bakan ayrıca, yargı süreçlerini hızlandıracak beş günlük e-tebligat süresi, hazırlıkları süren 12. Yargı Paketi ve sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama sistemine geçiş gibi planlanan diğer hukuki reformlar hakkında da önemli bilgiler paylaştı.
Bakan Gürlek'ten 'konkordato' mesajı
