Bakan Bayraktar enerji fiyatlarına ilişkin son durumu açıkladı
Enerji fiyatları küresel kriz etkisiyle gündemde kalmaya devam ederken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya’da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nde Türkiye’de elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin son durumu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 24.04.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 24.04.2026 18:22
Orta Doğu’da devam eden savaşın küresel enerji piyasalarında ciddi etkiler yarattığını belirten Bayraktar, mevcut tablonun geçmiş krizlere kıyasla daha büyük ölçekli olduğunu ifade etti. Günlük yaklaşık 11 milyon varillik petrol arzında sorun yaşandığını aktaran Bayraktar, piyasaların her gün farklı tepkiler verdiği oynak bir sürece işaret etti.
Türkiye için arz güvenliği vurgusu
Enerji arz güvenliği açısından Türkiye’de petrol, akaryakıt ve doğalgaz tarafında herhangi bir sıkıntı öngörülmediğini dile getiren Bayraktar, krizin ülkeler üzerindeki etkisinin farklılaştığını belirtti. Hürmüz Boğazı’na bağımlı Asya piyasalarının daha yoğun etkilendiğini ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin mevcut arz yapısının bu açıdan daha dengeli olduğunu kaydetti.
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme
Elektrik ve doğalgazda olası fiyat artışlarına ilişkin soruları yanıtlayan Bayraktar, savaşın etkisinin henüz fiyatlara yansıtılmadığını söyledi. Son üç yılda uygulanan desteklerin toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştığını belirten Bayraktar, 2026 yılında da desteklerin süreceğini ifade etti.
Bayraktar, mevcut koşullar altında yeni bir fiyat düzenlemesine ihtiyaç duyulmaması yönünde beklenti olduğunu dile getirdi. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin seyri, önümüzdeki dönemde fiyat politikalarının şekillenmesinde belirleyici olmaya devam edecek.
