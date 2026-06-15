ASELSAN'dan 114,7 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi
ASELSAN'dan 114,7 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi
Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile insansız platform faydalı yüklerini kapsayan 114,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 10:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda; radar sistemleri, hava savunma çözümleri, elektro-optik sistemler ve haberleşme ekipmanlarının tedariki için el sıkıştı.
İHA ve İDA’lara Türk imzası
Sözleşme kapsamında ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) için geliştirilen kritik faydalı yüklerin ihracatına yönelik de anlaşma sağlandı.
Bu adımın, Türkiye'nin insansız platform teknolojilerindeki küresel pazar payını artırma hedefine katkı sunması bekleniyor. İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam bedeli 114,7 milyon ABD doları olarak açıklandı.
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ASELSAN'dan 114,7 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi
Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile insansız platform faydalı yüklerini kapsayan 114,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda; radar sistemleri, hava savunma çözümleri, elektro-optik sistemler ve haberleşme ekipmanlarının tedariki için el sıkıştı.
İHA ve İDA’lara Türk imzası
Sözleşme kapsamında ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) için geliştirilen kritik faydalı yüklerin ihracatına yönelik de anlaşma sağlandı.
Bu adımın, Türkiye'nin insansız platform teknolojilerindeki küresel pazar payını artırma hedefine katkı sunması bekleniyor. İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam bedeli 114,7 milyon ABD doları olarak açıklandı.
http://ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yurt dışındaki son kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda; radar sistemleri, hava savunma çözümleri, elektro-optik sistemler ve haberleşme ekipmanlarının tedariki için el sıkıştı. İHA ve İDA’lara Türk imzası Sözleşme kapsamında ayrıca, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları (İDA) için geliştirilen kritik faydalı yüklerin ihracatına yönelik de anlaşma sağlandı. Bu adımın, Türkiye'nin insansız platform teknolojilerindeki küresel pazar payını artırma hedefine katkı sunması bekleniyor. İmzalanan satış sözleşmelerinin toplam bedeli 114,7 milyon ABD doları olarak açıklandı.
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