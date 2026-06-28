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Altın fiyatları 28 Haziran 2026'da hangi seviyede?

Vatandaşlar ve yatırımcılar, 28 Haziran 2026 Pazar günü altın piyasasındaki güncel fiyatları takip ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle şekillenen fiyatlamalar kapsamında gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, gremse ve ons altının güncel satış fiyatları belli oldu. Piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte fiyat hareketleri yakından izlenmeye devam edecek.

Haber Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:44
Haber Güncellenme Tarihi: 28.06.2026 11:47
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Altın fiyatları 28 Haziran 2026'da hangi seviyede?

28 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.130,13 TL olarak kaydedildi. Gram altın, yatırımcıların en yakından takip ettiği ürünler arasında yer almayı sürdürüyor.

Çeyrek, yarım ve tam altında güncel satış fiyatları

Güncel verilere göre çeyrek altın 10.131,00 TL, yarım altın 20.219,00 TL ve tam altın 40.294,11 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 40.306,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Gremse ve ons altında son durum

Gremse altının satış fiyatı 101.044,28 TL olarak açıklandı.

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın ise 4.089,06 dolar seviyesinden işlem görüyor.

28 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın: 6.130,13 TL

Çeyrek altın: 10.131,00 TL

Yarım altın: 20.219,00 TL

Tam altın: 40.294,11 TL

Cumhuriyet altını: 40.306,00 TL

Gremse altın: 101.044,28 TL

Ons altın: 4.089,06 dolar

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