Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, 17 Mayıs 2026 Pazar günü yatırımcıların odağında yer aldı. Küresel piyasalardaki fiyatlamalar ile yurt içi kur hareketlerinin etkisiyle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları güncellendi. Piyasa katılımcıları, yeni haftaya girilirken fiyat seviyelerindeki değişimi yakından izliyor.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 10:49
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 10:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar ve vatandaşlar, arama motorlarında “Gram altın ne kadar oldu?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt aradı. Açıklanan güncel verilere göre altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekti.
Gram altın 6 bin 644 TL seviyesinde
17 Mayıs 2026 Pazar günü gram altın satış fiyatı 6.644,89 TL olarak kaydedildi. İç piyasada döviz kuru ve ons altın hareketleri gram fiyatlamasında etkili oldu.
Çeyrek altın satış fiyatı ise 10.934,00 TL seviyesinde gerçekleşti. Yarım altın 21.861,00 TL’den işlem görürken tam altın fiyatı 43.519,32 TL olarak açıklandı.
Cumhuriyet ve gremse altında güncel rakamlar
Cumhuriyet altını satış fiyatı 43.581,00 TL seviyesine ulaştı. Gremse altın ise 109.132,03 TL’den satıldı.
Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 4.540,64 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalardaki fiyat hareketleri, yurt içindeki altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürdü.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Altın fiyatları 17 Mayıs’ta hangi seviyeye çıktı?
Altın ve döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik, 17 Mayıs 2026 Pazar günü yatırımcıların odağında yer aldı. Küresel piyasalardaki fiyatlamalar ile yurt içi kur hareketlerinin etkisiyle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları güncellendi. Piyasa katılımcıları, yeni haftaya girilirken fiyat seviyelerindeki değişimi yakından izliyor.
Günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar ve vatandaşlar, arama motorlarında “Gram altın ne kadar oldu?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt aradı. Açıklanan güncel verilere göre altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir dikkat çekti.
Gram altın 6 bin 644 TL seviyesinde
17 Mayıs 2026 Pazar günü gram altın satış fiyatı 6.644,89 TL olarak kaydedildi. İç piyasada döviz kuru ve ons altın hareketleri gram fiyatlamasında etkili oldu.
Çeyrek altın satış fiyatı ise 10.934,00 TL seviyesinde gerçekleşti. Yarım altın 21.861,00 TL’den işlem görürken tam altın fiyatı 43.519,32 TL olarak açıklandı.
Cumhuriyet ve gremse altında güncel rakamlar
Cumhuriyet altını satış fiyatı 43.581,00 TL seviyesine ulaştı. Gremse altın ise 109.132,03 TL’den satıldı.
Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı 4.540,64 dolar olarak kaydedildi. Küresel piyasalardaki fiyat hareketleri, yurt içindeki altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürdü.
17 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Gram altın: 6.644,89 TLÇeyrek altın: 10.934,00 TLYarım altın: 21.861,00 TLTam altın: 43.519,32 TLCumhuriyet altını: 43.581,00 TLGremse altın: 109.132,03 TLOns altın: 4.540,64 dolar.
Çok Okunanlar