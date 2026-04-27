Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zammı neyi değiştirir?
Akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren artıyor. Benzin ve motorine gelen zam sonrası yeni fiyat seviyeleri ve bölgesel değişimler dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:35
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 19:38
Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam kararı alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 27 Nisan’ı 28 Nisan’a bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2 lira 28 kuruş, benzinin litre fiyatı ise 1 lira artacak. Küresel arz risklerinin devam etmesi fiyat hareketlerinin kısa vadede izlenmeye devam edileceğini gösteriyor.
Petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor
ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026 tarihinde İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmeler, küresel petrol arzına ilişkin risk algısını artırdı. Bu gelişmeler Brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden olurken, akaryakıt ürünlerine yurt içinde zam olarak yansıdı.
Gece yarısı fiyatlar güncellenecek
Dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemesine göre yeni tarifeler gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Yapılan artış sonrası özellikle motorin fiyatlarının yeniden kritik eşiklerin üzerine çıkması bekleniyor.
İstanbul’da motorin 70 liranın üzerine çıkacak
Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatının 70 liranın üzerine yükselmesi öngörülüyor. Mevcut fiyatlar Avrupa Yakası’nda benzinde 62,76 TL, motorinde 69,35 TL ve LPG’de 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.
Anadolu Yakası’nda ise benzin 62,62 TL, motorin 69,21 TL ve LPG 34,39 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Güncelleme sonrası her iki yakada da fiyatların artış yönünde değişmesi bekleniyor.
Ankara ve İzmir’de fiyat seviyeleri
Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 63,73 TL, motorin 70,47 TL ve LPG 34,87 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir’de ise benzin 64,01 TL, motorin 70,75 TL ve LPG 34,79 TL olarak uygulanıyor. Zam sonrası bu illerde de fiyatların yukarı yönlü güncelleneceği bildirildi.
