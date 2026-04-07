Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı zam uygulanacak. Küresel petrol fiyatlarındaki artış ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler sonrası benzin ve motorin fiyatlarında yeni artış kararı alındı.
Haber Giriş Tarihi: 07.04.2026 18:16
Haber Güncellenme Tarihi: 07.04.2026 18:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD ile İran arasında artan gerilim, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yapılan son açıklamaya göre, 7 Nisan 2026 itibarıyla gece yarısından geçerli olmak üzere motorin ve benzine zam uygulanacak. Fiyat değişimlerinin önümüzdeki günlerde enflasyon ve ulaştırma maliyetlerine etkisi yakından izlenecek.
Motorin ve benzinde zam tutarı belli oldu
Yeni düzenlemeye göre motorin grubunda litre başına 7,80 TL, benzinde ise 0,59 TL fiyat artışı uygulanacak. Daha önce planlanan zam kararının geri çekildiği belirtilmişti, ancak güncellenen maliyetler doğrultusunda artış yeniden gündeme geldi.
İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası fiyatları
Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 62,60 TL, motorin 77,47 TL ve LPG 34,99 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 62,45 TL, motorin 77,32 TL ve LPG 34,39 TL olarak kaydedildi.
Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Başkent Ankara’da benzin litre fiyatı 63,57 TL, motorin 78,60 TL ve LPG 34,87 TL olarak açıklandı. İzmir’de ise benzin 63,85 TL, motorin 78,87 TL ve LPG 34,79 TL seviyesine ulaştı.
Küresel gelişmeler fiyatları etkiliyor
Petrol fiyatlarının yüksek seyri ve jeopolitik risklerin devam etmesi, akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin iç piyasaya yansımasının devam etmesi bekleniyor.
