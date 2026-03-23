Ders zili yeniden çaldı: Öğrenciler ikinci döneme başladı
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili sona erdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yeniden ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran Cuma günü sona erecek.
Haber Giriş Tarihi: 23.03.2026 09:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
9 günlük ara tatil bitti, bugün ders zili yeniden çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.
Bu yıl 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri için sınav yılı...
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sözel ve sayısal oturumların yapılacağı sınavda, öğrenciler müfredatta yer alan konu ve kazanımlardan sorumlu olacak.
Yükseköğretim Kurumları sınavı ise 20-21 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran'da, Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil testleri de 21 Haziran'da uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen son ders zili ile yaz tatiline çıkacak.
