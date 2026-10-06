Yemen'deki Husiler Riyad'daki havalimanını vurduklarını öne sürdü
Yemen'deki Husiler Riyad'daki havalimanını vurduklarını öne sürdü
Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik bir dizi saldırıda başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurduklarını ve hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:56
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 07:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık çok sayıda balistik ve seyir füzesi ile insansız hava aracı (İHA) kullanılarak üç saldırı düzenlendiğini belirtti.
Seri, ilk saldırıda Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nın doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını ileri sürdü.
İkinci operasyonda Rabiğ'deki Aramco rafinerisinin hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını iddia eden Seri, üçüncü operasyonda ise Abha Havalimanı, Hamis Muşayt'taki askeri üs, Asir bölgesindeki Akife askeri kampı ile Necran ve Cizan'daki diğer hassas noktaların hedef alındığını kaydetti.
- HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UYARI
Seri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını sürdürmemeleri uyarısında bulundu.
Mekke ve Medine hava sahaları hariç Suudi Arabistan hava sahasının operasyon alanı haline geldiğini ileri süren Seri, uyarının dikkate alınmamasının sonuçlarından sorumluluk kabul etmeyeceklerini belirtti.
Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ile Cevf, Taiz, Hacce, Sada ve Marib illerine toplam 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin öldüğünü ve yaralandığını öne süren Seri, Suudi Arabistan tarafından şu ana kadar 1576 hava ve füze saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.
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Yemen'deki Husiler Riyad'daki havalimanını vurduklarını öne sürdü
Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik bir dizi saldırıda başkent Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurduklarını ve hava trafiğinin aksadığını öne sürdü.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık çok sayıda balistik ve seyir füzesi ile insansız hava aracı (İHA) kullanılarak üç saldırı düzenlendiğini belirtti.
Seri, ilk saldırıda Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nın doğrudan vurulduğunu ve hava trafiğinin aksadığını ileri sürdü.
İkinci operasyonda Rabiğ'deki Aramco rafinerisinin hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını iddia eden Seri, üçüncü operasyonda ise Abha Havalimanı, Hamis Muşayt'taki askeri üs, Asir bölgesindeki Akife askeri kampı ile Necran ve Cizan'daki diğer hassas noktaların hedef alındığını kaydetti.
- HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE UYARI
Seri, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerine uçuşlarını sürdürmemeleri uyarısında bulundu.
Mekke ve Medine hava sahaları hariç Suudi Arabistan hava sahasının operasyon alanı haline geldiğini ileri süren Seri, uyarının dikkate alınmamasının sonuçlarından sorumluluk kabul etmeyeceklerini belirtti.
Seri, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana ile Cevf, Taiz, Hacce, Sada ve Marib illerine toplam 60 hava ve füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.
Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin öldüğünü ve yaralandığını öne süren Seri, Suudi Arabistan tarafından şu ana kadar 1576 hava ve füze saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti.
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