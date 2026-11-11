Türkiye'ye kapılarını açtılar: Türk şirketleriyle iş birliğini geliştirmek istiyoruz
Türkiye'ye kapılarını açtılar: Türk şirketleriyle iş birliğini geliştirmek istiyoruz
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, ülkesinin 2030'a kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 54'e çıkarmayı ve 22 bin megavatlık yeni enerji kapasitesi oluşturmayı hedeflediğini belirterek, bu alanda Türk şirketleriyle işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:00
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 12:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Haydarov, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde çevre ve ekolojik sürdürülebilirlik alanında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Hava kalitesinin iyileştirilmesi, yeşil alanların genişletilmesi, çevre bilincinin artırılması ve çölleşmeyle mücadelenin ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Haydarov, bu kapsamda "Temiz Hava", "Yeşil Mekan" ve "Ekolojik Kültür" projelerinin hayata geçirildiğini aktardı.
"Ekolojik Kültür" projesiyle çevre eğitimi, bilimsel çalışmalar ve toplumsal farkındalığın bir araya getirileceğini ifade eden Haydarov, ülkenin 14 bölgesinde açılması planlanan "Yeşil Meslek Liseleri" aracılığıyla 2028-2029 eğitim öğretim yılında çevre alanında uzmanlaşan öğrenci sayısının 10 bine çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
- TÜRKİYE İLE YEŞİL ENERJİ VE ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR
Haydarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılmak üzere Ankara'yı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.
Görüşmede siyasi ve diplomatik diyaloğun yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırımlar, sanayi, ulaştırma ve madencilik alanlarındaki işbirliği imkanlarının ele alındığını belirten Haydarov, iki ülke arasında iş dünyasının desteklenmesine yönelik girişimlerin önemine işaret etti.
Haydarov, Özbekistan-Türkiye İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konseyin ilk toplantısını Taşkent'te gerçekleştirmek için çalışmaların sürdüğünü, toplantıya Türkiye'den 300'ün üzerinde şirketin katılmasının planlandığını bildirdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iki ülke arasındaki çevre ve iklim alanındaki işbirliğini geliştirmek için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Haydarov, Türk şirketleriyle özellikle yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar santralleri, enerji depolama sistemleri, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, hidroelektrik enerji ve yeşil hidrojen teknolojileri alanlarında ortaklıklar kurmak istediklerini dile getirdi.
Su kaynaklarının verimli kullanılması, modern sulama sistemleri, atık su arıtma, katı atıkların geri dönüşümü, döngüsel ekonomi, yeşil ulaşım ve elektrikli araç şarj altyapısının da ortak yatırımlar açısından öncelikli alanlar arasında bulunduğuna dikkati çeken Haydarov, Türk şirketlerini Özbekistan'da yatırım yapmaya ve üretim ortaklıkları kurmaya davet etti.
Haydarov, "Türk şirketlerini yalnızca ürün ve teknoloji tedarikçisi olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılarımız, teknoloji ortaklarımız ve üretim alanındaki işbirliği paydaşlarımız olarak görüyoruz. İnanıyorum ki Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağları, yeşil dönüşüm alanında da somut ve kalıcı projelere dönüşecektir." ifadelerini kullandı.
- ÖZBEKİSTAN'IN 2030 HEDEFLERİ ARASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYINI YÜZDE 54'E ÇIKARMAK VAR
Haydarov, Özbekistan'ın 2030 Kalkınma Stratejisi kapsamında su kaynaklarının verimli kullanılması, çevrenin korunması ve yeşil alanların artırılmasına yönelik hedefler belirlendiğini belirtti.
Sulama sistemlerinde su verimliliğinin artırılmasının ve sulanan tarım alanlarının tamamında su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılmasının hedeflendiğini anlatan Haydarov, şehir ve ilçelerde yeşil alan oranının da artırılmasının planlandığını söyledi.
Aral Gölü havzası ve çöl bölgelerinde ise 1,3 milyon hektarlık alanda yeni yeşil örtü oluşturulacağını aktaran Haydarov, atık yönetimi ve sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
Haydarov, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasının ülkesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 54'e çıkarılması ve 22 bin megavat yeni enerji kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca yıllık elektrik üretiminin 129 milyar kilovatsaatin üzerine çıkarılması planlanmaktadır." dedi.
Son yıllarda ülkesinde enerji sektörüne 35 milyar dolar yatırım yapıldığı bilgisini paylaşan Haydarov, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 31'e ulaştığını kaydetti.
Uluslararası yatırımcıların Özbekistan'ın enerji sektörüne ilgisinin arttığını dile getiren Haydarov, ekimde enerji reformlarının hızlandırılması amacıyla yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda toplam 4,7 milyar dolar değerinde 6 büyük proje için anlaşma imzalandığını, projelerle 3 bin megavat elektrik üretim ve 400 megavat enerji depolama kapasitesi oluşturulmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
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Türkiye'ye kapılarını açtılar: Türk şirketleriyle iş birliğini geliştirmek istiyoruz
Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, ülkesinin 2030'a kadar elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 54'e çıkarmayı ve 22 bin megavatlık yeni enerji kapasitesi oluşturmayı hedeflediğini belirterek, bu alanda Türk şirketleriyle işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.
Haydarov, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde çevre ve ekolojik sürdürülebilirlik alanında kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Hava kalitesinin iyileştirilmesi, yeşil alanların genişletilmesi, çevre bilincinin artırılması ve çölleşmeyle mücadelenin ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Haydarov, bu kapsamda "Temiz Hava", "Yeşil Mekan" ve "Ekolojik Kültür" projelerinin hayata geçirildiğini aktardı.
"Ekolojik Kültür" projesiyle çevre eğitimi, bilimsel çalışmalar ve toplumsal farkındalığın bir araya getirileceğini ifade eden Haydarov, ülkenin 14 bölgesinde açılması planlanan "Yeşil Meslek Liseleri" aracılığıyla 2028-2029 eğitim öğretim yılında çevre alanında uzmanlaşan öğrenci sayısının 10 bine çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
- TÜRKİYE İLE YEŞİL ENERJİ VE ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR
Haydarov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılmak üzere Ankara'yı ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.
Görüşmede siyasi ve diplomatik diyaloğun yanı sıra ticaret, ekonomi, yatırımlar, sanayi, ulaştırma ve madencilik alanlarındaki işbirliği imkanlarının ele alındığını belirten Haydarov, iki ülke arasında iş dünyasının desteklenmesine yönelik girişimlerin önemine işaret etti.
Haydarov, Özbekistan-Türkiye İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konseyin ilk toplantısını Taşkent'te gerçekleştirmek için çalışmaların sürdüğünü, toplantıya Türkiye'den 300'ün üzerinde şirketin katılmasının planlandığını bildirdi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iki ülke arasındaki çevre ve iklim alanındaki işbirliğini geliştirmek için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Haydarov, Türk şirketleriyle özellikle yenilenebilir enerji, güneş ve rüzgar santralleri, enerji depolama sistemleri, elektrik iletim ve dağıtım altyapısı, hidroelektrik enerji ve yeşil hidrojen teknolojileri alanlarında ortaklıklar kurmak istediklerini dile getirdi.
Su kaynaklarının verimli kullanılması, modern sulama sistemleri, atık su arıtma, katı atıkların geri dönüşümü, döngüsel ekonomi, yeşil ulaşım ve elektrikli araç şarj altyapısının da ortak yatırımlar açısından öncelikli alanlar arasında bulunduğuna dikkati çeken Haydarov, Türk şirketlerini Özbekistan'da yatırım yapmaya ve üretim ortaklıkları kurmaya davet etti.
Haydarov, "Türk şirketlerini yalnızca ürün ve teknoloji tedarikçisi olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırımcılarımız, teknoloji ortaklarımız ve üretim alanındaki işbirliği paydaşlarımız olarak görüyoruz. İnanıyorum ki Türkiye ile Özbekistan arasındaki kardeşlik bağları, yeşil dönüşüm alanında da somut ve kalıcı projelere dönüşecektir." ifadelerini kullandı.
- ÖZBEKİSTAN'IN 2030 HEDEFLERİ ARASINDA YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYINI YÜZDE 54'E ÇIKARMAK VAR
Haydarov, Özbekistan'ın 2030 Kalkınma Stratejisi kapsamında su kaynaklarının verimli kullanılması, çevrenin korunması ve yeşil alanların artırılmasına yönelik hedefler belirlendiğini belirtti.
Sulama sistemlerinde su verimliliğinin artırılmasının ve sulanan tarım alanlarının tamamında su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılmasının hedeflendiğini anlatan Haydarov, şehir ve ilçelerde yeşil alan oranının da artırılmasının planlandığını söyledi.
Aral Gölü havzası ve çöl bölgelerinde ise 1,3 milyon hektarlık alanda yeni yeşil örtü oluşturulacağını aktaran Haydarov, atık yönetimi ve sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.
Haydarov, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılmasının ülkesinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 54'e çıkarılması ve 22 bin megavat yeni enerji kapasitesinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca yıllık elektrik üretiminin 129 milyar kilovatsaatin üzerine çıkarılması planlanmaktadır." dedi.
Son yıllarda ülkesinde enerji sektörüne 35 milyar dolar yatırım yapıldığı bilgisini paylaşan Haydarov, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 31'e ulaştığını kaydetti.
Uluslararası yatırımcıların Özbekistan'ın enerji sektörüne ilgisinin arttığını dile getiren Haydarov, ekimde enerji reformlarının hızlandırılması amacıyla yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda toplam 4,7 milyar dolar değerinde 6 büyük proje için anlaşma imzalandığını, projelerle 3 bin megavat elektrik üretim ve 400 megavat enerji depolama kapasitesi oluşturulmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.
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