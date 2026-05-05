Türkiye Hollanda hattında NATO zirvesi gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 Mayıs 2026 tarihinde Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile Türkiye’de yapılması planlanan NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ele alındı. Görüşme, zirve öncesi diplomatik temasların hız kazanabileceğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 20:10
Haber Güncellenme Tarihi: 05.05.2026 20:20
Bakanlık kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, telefon görüşmesinde Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi. Diplomatik, siyasi ve çok taraflı iş birliği alanlarında temasların sürdürülmesi konuları gündeme geldi.
NATO zirvesi hazırlıkları masadaydı
Taraflar ayrıca Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan NATO Zirvesi’nin hazırlık sürecini ele aldı. Zirve kapsamında yürütülen koordinasyon çalışmaları ve müttefik ülkelerle temasların kapsamı görüşmede yer aldı.
Diplomatik temaslar sürebilir
Görüşmenin, NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile müttefik ülkeler arasında diplomatik temasların artabileceğine yönelik bir zemin oluşturduğu değerlendiriliyor. Sürecin önümüzdeki günlerde yeni görüşmelerle devam etmesi bekleniyor.
