Türkiye, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Lübnan'a kapsamlı bir insani yardım eli uzattı. AFAD ve Türk Kızılay tarafından hazırlanan, içerisinde 7 bin 200 çadır, 10 binden fazla gıda kolisi, 28 bin battaniye ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 730 tonluk yardım gemisi Beyrut Limanı'na ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 27.04.2026 19:17
Haber Güncellenme Tarihi: 27.04.2026 19:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Lübnan Yüksek Yardım Komitesine teslim edilen yardımlar, ülkede yerinden edilen yaklaşık 1 milyon kişinin acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere dağıtılacak. Beyrut'ta düzenlenen karşılama töreninde konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Türkiye'nin insani yardım konusundaki küresel liderliğini ve Lübnan ile olan sarsılmaz dostluğunu vurguladı.
Lübnanlı bakanlar Hanin es-Seyyid ve Fadi Mekki ise Türkiye'nin hem insani hem de siyasi desteğinin kendileri için hayati önem taşıdığını belirterek, bu zor süreçte yanlarında duran Türk halkına ve hükümetine teşekkürlerini sundular. Özellikle gönderilen çadırların, evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin yeniden hayata tutunabilmesi için büyük bir sembolik ve pratik öneme sahip olduğu ifade edildi.
Türkiye'den, Lübnan'a insani yardım
Çok Okunanlar