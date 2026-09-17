Türk komandoların yeni adresi Atina’yı hareketlendirdi: Ege’de dikkat çeken hamle
Türk komandoların yeni adresi Atina’yı hareketlendirdi: Ege’de dikkat çeken hamle
Milli Savunma Bakanlığı’nın Tunceli’de konuşlu 51. Komando Tugayı’nı Aydın’ın Söke ilçesine taşıma kararı, Yunan basınında geniş yer buldu. Sisam Adası’nın karşısındaki yeni konuşlanma, Türkiye’nin Ege’deki askeri varlığı üzerinden değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 17.09.2026 13:02
Haber Güncellenme Tarihi: 17.09.2026 13:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine taşıması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, özellikle Söke'nin Sisam Adası'nın karşısındaki konumuna dikkat çekti.
Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında 51. Komando Tugay Komutanlığı görevine Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu getirilmişti. Tugayın Hozat'tan Söke Garnizonu'na taşınmasının ardından bölgede yaklaşık 2 bin uzman komandonun görev yapmaya başladığı belirtildi.
TSK'NIN RUTİN PLANLAMASI
Analistler, terörle mücadele ve özel operasyon deneyimine sahip komando birliklerinin farklı bölgelere konuşlandırılmasının Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve operasyonel planlamaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri olduğuna işaret ediyor.
Ancak 51. Komando Tugayı'nın Ege kıyısındaki Söke'ye taşınması, Yunan basınında askeri dengeler üzerinden değerlendirildi. Yayınlarda özellikle Söke'nin Sisam'ın karşısında bulunması öne çıkarıldı.
YUNAN BASINI EGE ORDUSUNA DİKKAT ÇEKTİ
Yunanistan merkezli Onalert, gelişmeyi "Söke'deki Türk hamlesi dikkatlerden kaçmadı" ifadeleriyle duyurdu. Haberde, 51. Komando Tugayı'nın bölgeye taşınmasının Türkiye'nin Ege Ordusu bünyesindeki kuvvet yapısını güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.
Onalert, açık kaynaklara dayanarak Ege Ordusunun Türkiye'nin kuzeybatısından güneybatısına uzanan geniş bir birlik ağına sahip olduğunu yazdı.
Haberde Denizli ve Söke bölgesindeki 11. Komando Tugayı, Edremit eksenindeki 19. Tugay, İzmir bölgesindeki 57. Topçu Tugayı ile destek, komuta, haberleşme ve lojistik unsurlarına dikkat çekildi.
51. Komando Tugayı'nın Söke'ye taşınmasıyla bölgedeki komando unsurlarının daha da güçlendirildiği öne sürüldü.
"KISA SÜREDE HAREKETE GEÇİRİLEBİLECEK KUVVET"
Onalert'in haberinde özellikle Türkiye'nin Orta Ege'de kısa sürede görevlendirebileceği kuvvetlerin "niceliği ve niteliği" üzerinde duruldu.
Yayın, tugayın Tunceli'den Ege kıyısındaki Söke'ye taşınmasının Yunan tarafında dikkatle takip edildiğini belirterek, bölgede gerilimin arttığı dönemlerde böyle bir konuşlanmanın sembolik önem taşıdığı yorumunu yaptı.
"ÇOK YAKINIMIZA KONUŞLANDILAR"
Atina merkezli Thetoc ise gelişmeyi "Ege'de sirenler" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, "Türkiye çok yakınımıza seçkin komandolarını konuşlandırdı" ifadesi kullanıldı.
Thetoc, 51. Komando Tugayı'nı Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden biri olarak nitelendirirken, Söke'ye yapılan konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu.
Haberde ayrıca İzmir'in Foça ilçesinde bulunan 1. Deniz Piyade Tugayı'na da dikkat çekildi.
"2 BİN KOMANDOLUK TÜRK GÜCÜ"
Yunan gazetesi Protothema da gelişmeyi "2 bin komandoluk Türk gücü" başlığıyla haberleştirdi.
Haberde, 51. Komando Tugayı'nın 2 binden fazla personelden oluştuğu belirtilerek Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını artırdığı değerlendirmesi yapıldı.
Protothema ayrıca söz konusu gelişmeyi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in adalara yaptığı ziyaretler ve Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma iş birliğiyle ilişkilendirdi. Yayın, Söke'deki konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri planlamasının bir parçası olduğunu öne sürdü.
"DENGELER NASIL DEĞİŞECEK?"
Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi ise gelişmeyi "Türk komandoları Sisam'ın karşısına konuşlanıyor: Dengeler nasıl değişecek?" başlığıyla gündeme taşıdı.
Gazete, 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'nin Hozat ilçesinden Söke'ye taşınmasının yalnızca idari bir yeniden yapılanma olarak görülmemesi gerektiğini ileri sürdü ve kararın stratejik sonuçları olabileceğini savundu.
Söke'nin Sisam'ın karşısındaki konumuna dikkat çeken Ta Nea, konuşlanmayı Atina açısından "oldukça endişe verici" olarak nitelendirdi.
"EGE'DE TÜRK DUVARI" YORUMU
Ta Nea'nın haberinde görüşlerine yer verilen savunma analistleri, Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri yapılanmasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.
Haberde, Çanakkale ve Gökçeada'dan İzmir ve Söke'ye uzanan Türk askeri varlığına işaret edilerek "Ege'de bir Türk duvarı oluşuyor" değerlendirmesine yer verildi.
Ta Nea ayrıca Türkiye'nin hava yoluyla hızlı asker sevk etme ve amfibi harekât kapasitesinin arttığını öne sürerek, bu gelişmelerin Orta ve Güney Ege'deki askeri dengelere etkisinin Yunanistan tarafından yakından takip edildiğini aktardı.
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Türk komandoların yeni adresi Atina’yı hareketlendirdi: Ege’de dikkat çeken hamle
Milli Savunma Bakanlığı’nın Tunceli’de konuşlu 51. Komando Tugayı’nı Aydın’ın Söke ilçesine taşıma kararı, Yunan basınında geniş yer buldu. Sisam Adası’nın karşısındaki yeni konuşlanma, Türkiye’nin Ege’deki askeri varlığı üzerinden değerlendirildi.
Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli'den Aydın'ın Söke ilçesine taşıması Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, özellikle Söke'nin Sisam Adası'nın karşısındaki konumuna dikkat çekti.
Ağustos ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi kapsamında 51. Komando Tugay Komutanlığı görevine Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu getirilmişti. Tugayın Hozat'tan Söke Garnizonu'na taşınmasının ardından bölgede yaklaşık 2 bin uzman komandonun görev yapmaya başladığı belirtildi.
TSK'NIN RUTİN PLANLAMASI
Analistler, terörle mücadele ve özel operasyon deneyimine sahip komando birliklerinin farklı bölgelere konuşlandırılmasının Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve operasyonel planlamaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardan biri olduğuna işaret ediyor.
Ancak 51. Komando Tugayı'nın Ege kıyısındaki Söke'ye taşınması, Yunan basınında askeri dengeler üzerinden değerlendirildi. Yayınlarda özellikle Söke'nin Sisam'ın karşısında bulunması öne çıkarıldı.
YUNAN BASINI EGE ORDUSUNA DİKKAT ÇEKTİ
Yunanistan merkezli Onalert, gelişmeyi "Söke'deki Türk hamlesi dikkatlerden kaçmadı" ifadeleriyle duyurdu. Haberde, 51. Komando Tugayı'nın bölgeye taşınmasının Türkiye'nin Ege Ordusu bünyesindeki kuvvet yapısını güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.
Onalert, açık kaynaklara dayanarak Ege Ordusunun Türkiye'nin kuzeybatısından güneybatısına uzanan geniş bir birlik ağına sahip olduğunu yazdı.
Haberde Denizli ve Söke bölgesindeki 11. Komando Tugayı, Edremit eksenindeki 19. Tugay, İzmir bölgesindeki 57. Topçu Tugayı ile destek, komuta, haberleşme ve lojistik unsurlarına dikkat çekildi.
51. Komando Tugayı'nın Söke'ye taşınmasıyla bölgedeki komando unsurlarının daha da güçlendirildiği öne sürüldü.
"KISA SÜREDE HAREKETE GEÇİRİLEBİLECEK KUVVET"
Onalert'in haberinde özellikle Türkiye'nin Orta Ege'de kısa sürede görevlendirebileceği kuvvetlerin "niceliği ve niteliği" üzerinde duruldu.
Yayın, tugayın Tunceli'den Ege kıyısındaki Söke'ye taşınmasının Yunan tarafında dikkatle takip edildiğini belirterek, bölgede gerilimin arttığı dönemlerde böyle bir konuşlanmanın sembolik önem taşıdığı yorumunu yaptı.
"ÇOK YAKINIMIZA KONUŞLANDILAR"
Atina merkezli Thetoc ise gelişmeyi "Ege'de sirenler" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, "Türkiye çok yakınımıza seçkin komandolarını konuşlandırdı" ifadesi kullanıldı.
Thetoc, 51. Komando Tugayı'nı Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin birliklerinden biri olarak nitelendirirken, Söke'ye yapılan konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu.
Haberde ayrıca İzmir'in Foça ilçesinde bulunan 1. Deniz Piyade Tugayı'na da dikkat çekildi.
"2 BİN KOMANDOLUK TÜRK GÜCÜ"
Yunan gazetesi Protothema da gelişmeyi "2 bin komandoluk Türk gücü" başlığıyla haberleştirdi.
Haberde, 51. Komando Tugayı'nın 2 binden fazla personelden oluştuğu belirtilerek Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını artırdığı değerlendirmesi yapıldı.
Protothema ayrıca söz konusu gelişmeyi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in adalara yaptığı ziyaretler ve Atina ile Tel Aviv arasındaki savunma iş birliğiyle ilişkilendirdi. Yayın, Söke'deki konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri planlamasının bir parçası olduğunu öne sürdü.
"DENGELER NASIL DEĞİŞECEK?"
Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi ise gelişmeyi "Türk komandoları Sisam'ın karşısına konuşlanıyor: Dengeler nasıl değişecek?" başlığıyla gündeme taşıdı.
Gazete, 51. Komando Tugayı'nın Tunceli'nin Hozat ilçesinden Söke'ye taşınmasının yalnızca idari bir yeniden yapılanma olarak görülmemesi gerektiğini ileri sürdü ve kararın stratejik sonuçları olabileceğini savundu.
Söke'nin Sisam'ın karşısındaki konumuna dikkat çeken Ta Nea, konuşlanmayı Atina açısından "oldukça endişe verici" olarak nitelendirdi.
"EGE'DE TÜRK DUVARI" YORUMU
Ta Nea'nın haberinde görüşlerine yer verilen savunma analistleri, Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin Ege kıyılarındaki askeri yapılanmasının bir parçası olduğunu ileri sürdü.
Haberde, Çanakkale ve Gökçeada'dan İzmir ve Söke'ye uzanan Türk askeri varlığına işaret edilerek "Ege'de bir Türk duvarı oluşuyor" değerlendirmesine yer verildi.
Ta Nea ayrıca Türkiye'nin hava yoluyla hızlı asker sevk etme ve amfibi harekât kapasitesinin arttığını öne sürerek, bu gelişmelerin Orta ve Güney Ege'deki askeri dengelere etkisinin Yunanistan tarafından yakından takip edildiğini aktardı.
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