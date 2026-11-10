Trump'tan kritik İran açıklaması: Yakında sona erecek
Trump'tan kritik İran açıklaması: Yakında sona erecek
ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıkladı. İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, 'Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek.' değerlendirmesini yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 08:31
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, Beyaz Saray'da brifing odasında katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD Başkanı, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.
İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yaptı.
İsrail ve Orta Doğu'nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden ABD Başkanı, bununla birlikte İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu belirtti.
- "HİÇBİR ŞEYİ GARANTİ EDEMEM"
Öte yandan Trump, bir soru üzerine, ABD olarak sadece mevcut statükoyu koruduklarını ancak İran'ın aksi yönde bir adım atması halinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.
Trump, "Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız." diye ekledi.
ABD'nin İran'la bir anlaşmaya varabileceği umudunu koruduğunu söyleyen Trump, Tahran'la buna yönelik görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü yineledi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
03.16 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın defalarca dile getirdiği "7 şarta" teslim olma çağrısında bulundu.
02.12 ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıkladı. İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yaptı.
01.59 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD-İran müzakerelerini görüştüklerini belirtti.
01.09 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Orta Doğu'nun İran'dan gelebileceğini söylediği tehditlere karşı korunduğunu belirterek "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız." dedi.
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Trump'tan kritik İran açıklaması: Yakında sona erecek
ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıkladı. İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, 'Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek.' değerlendirmesini yaptı.
Trump, Beyaz Saray'da brifing odasında katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
ABD Başkanı, "Şu anda askeri harekat düzenlemek pek gerekli bir şey gibi görünmüyor ancak her türlü ihtimale karşı hazırız." dedi.
İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yaptı.
İsrail ve Orta Doğu'nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden ABD Başkanı, bununla birlikte İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu belirtti.
- "HİÇBİR ŞEYİ GARANTİ EDEMEM"
Öte yandan Trump, bir soru üzerine, ABD olarak sadece mevcut statükoyu koruduklarını ancak İran'ın aksi yönde bir adım atması halinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.
Trump, "Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız." diye ekledi.
ABD'nin İran'la bir anlaşmaya varabileceği umudunu koruduğunu söyleyen Trump, Tahran'la buna yönelik görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü yineledi.
03.16 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın defalarca dile getirdiği "7 şarta" teslim olma çağrısında bulundu.
02.12 ABD Başkanı Donald Trump, şu anda İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini açıkladı. İran'la savaşın bitiş sürecinde olduğunu belirten Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine doğru bir ivme görüyoruz. Bence oldukça yakında sona erecek." değerlendirmesini yaptı.
01.59 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ABD-İran müzakerelerini görüştüklerini belirtti.
01.09 ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Orta Doğu'nun İran'dan gelebileceğini söylediği tehditlere karşı korunduğunu belirterek "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız." dedi.
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