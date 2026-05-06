Trump’tan İran mesajı:"Anlaşmayı kabul ederse destansı öfke operasyonu bitecek"
Trump’ın Truth Social hesabından yaptığı açıklama, ABD ile İran arasında mutabakat zaptı imzalanacağına yönelik haberlerin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın üzerinde uzlaşılan şartları kabul etmesi halinde “Destansı Öfke Operasyonu” olarak tanımladığı sürecin sona ereceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 06.05.2026 17:59
Haber Güncellenme Tarihi: 06.05.2026 18:06
Trump paylaşımında, “İran’ın üzerinde uzlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak, şimdiden efsaneleşen Destansı Öfke Operasyonu sona erecek” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, son derece etkili ablukanın Hürmüz Boğazı’nın İran dahil herkes için açık kalmasını sağlayacağını söyledi.
Trump açıklamasında, İran’ın mutabakatı kabul etmemesi halinde bombardımanın yeniden başlayacağını da belirtti. Paylaşımda, olası saldırıların önceki dönemlere kıyasla daha yüksek yoğunlukta olacağı ifade edildi.
Axios mutabakat zaptı iddiasını gündeme taşıdı
ABD merkezli Axios platformunun ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington yönetimi, İran ile savaşı sona erdirmek amacıyla tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. Haberde, ABD’nin İran’dan 48 saat içinde yanıt beklediği aktarıldı.
Axios’a konuşan ABD’li yetkililer, tarafların savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir anlaşmaya bu kadar yaklaştığını ifade etti. Yetkililer, henüz nihai bir uzlaşının sağlanmadığını ancak diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.
Taslak metinde Hürmüz Boğazı ve yaptırımlar yer alıyor
Haberde yer alan bilgilere göre mevcut mutabakat taslağı; bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açık tutulması, İran’ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için 30 günlük müzakere süreci öngörüyor.
