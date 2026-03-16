Trump'tan İran'a karşı dev operasyon planı: Hürmüz Koalisyonu kuruluyor
ABD Başkanı Donald Trump, gemi geçişlerine kapanan Hürmüz Boğazı'nı açmak için uluslararası koalisyon kuruyor. Masada askeri müdahale ve Hark Adası senaryoları var.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 13:45
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 13:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Axios’un üst düzey kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Donald Trump ve ekibi geçtiğimiz hafta sonunu yoğun bir telefon diplomasisiyle geçirdi. "Hürmüz Koalisyonu" adı verilen bu oluşum için pek çok ülkeden siyasi destek sözü istenirken, Trump'ın bu hafta içerisinde resmi katılım açıklamaları beklediği belirtiliyor. Koalisyon kapsamında üye ülkelerden bölgeye savaş gemileri, İHA’lar ve teknik askeri ekipman göndermeleri talep edilecek.
Öncelikli hedefin siyasi bir birliktelik oluşturmak olduğu, gemi sevkiyat takvimi gibi operasyonel detayların ise ikinci aşamada netleşeceği ifade ediliyor. Trump, bölgeden petrol tedarik eden ülkelerin elini taşın altına koyması gerektiğini savunuyor.
HARK ADASI SENARYOSU VE MİSİLLEME ENDİŞESİ
Bölgedeki gerilim sadece deniz trafiğiyle sınırlı değil. ABD'li yetkililer, İran'ın tutumunu sürdürmesi halinde Trump'ın, İran petrolü için kritik öneme sahip Hark Adası'na karadan askeri müdahale seçeneğini masada tuttuğunu sızdırdı. Ancak bu durum, bölgede çok daha büyük bir kaosu tetikleyebilir.
İran'ın, olası bir müdahaleye karşılık Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerindeki petrol tesislerine ve boru hatlarına ağır misilleme saldırıları düzenlemesinden endişe ediliyor. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırıları sonrası 1300'den fazla kayıp veren Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nı kendisiyle çatışan ülkelerin gemilerine kapatarak en büyük kozunu oynamıştı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump'tan İran'a karşı dev operasyon planı: Hürmüz Koalisyonu kuruluyor
ABD Başkanı Donald Trump, gemi geçişlerine kapanan Hürmüz Boğazı'nı açmak için uluslararası koalisyon kuruyor. Masada askeri müdahale ve Hark Adası senaryoları var.
