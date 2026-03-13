Trump İran saldırılarının süreceğini açıkladı. ABD Başkanı, İran’a yönelik operasyonların devam edeceğini ve gelecek hafta daha sert saldırılar yapılabileceğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 21:42
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 21:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam edeceğini belirterek gelecek hafta daha sert operasyonlar düzenlenebileceğini açıkladı. Trump, Fox News Radio’ya verdiği röportajda savaşın uzun sürmesini beklemediğini ifade ederken sürecin kendi değerlendirmesine göre sona ereceğini söyledi.
Trump, İran ile yaşanan çatışmanın ne zaman biteceğine ilişkin soruya verdiği yanıtta sürecin uzun sürmeyeceğini düşündüğünü belirtti. ABD Başkanı, “Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter.” ifadelerini kullandı.
Gelecek hafta daha sert saldırı mesajı
Trump, ABD ve İsrail’in İran’ın askeri kapasitesine önemli zarar verdiğini savundu. İran’a yönelik operasyonların devam edeceğini söyleyen Trump, “Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız.” dedi.
ABD Başkanı, İran’ın donanması, füze sistemleri, radar altyapısı ve nükleer kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediklerini öne sürdü. ABD’nin isterse İran’ın elektrik santralleri gibi kritik altyapılarına zarar verebileceğini ancak bunu yapmadıklarını belirtti.
Hark Adası sorusuna yanıt vermedi
Trump, İran’ın ham petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası’nın ele geçirilmesi ihtimaliyle ilgili soruya doğrudan yanıt vermedi. Bu konunun birçok olasılıktan biri olduğunu belirten Trump, düşüncesini açıklamaktan kaçındı.
ABD Başkanı, söz konusu operasyon seçenekleri hakkında “Böyle bir soruya cevap veremem. Öncelikli değil ama pek çok farklı konudan biri ve fikrimi saniyeler içinde değiştirebilirim.” dedi.
İran yönetimi ve iç gelişmeler
Trump, İran’daki rejimin geleceğine ilişkin değerlendirmesinde yönetimin düşebileceğini ancak bunun kısa vadede gerçekleşmeyebileceğini ifade etti. İran halkının protestolarla rejime karşı çıkmasının zor olduğunu ancak ABD’nin İran halkının yanında olduğunu söyledi.
Trump ayrıca ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in yaralanmış olabileceğini öne sürdü. Trump, Mücteba Hamaney’in hayatta olduğunu düşündüğünü ancak yaralanmış olabileceğini söyledi.
Rusya’nın İran’a destek iddiası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’a destek verip vermediği sorusuna da yanıt veren Trump, Rusya’nın İran’a “biraz yardım ediyor olabileceğini” düşündüğünü ifade etti.
Trump, İran’daki zenginleştirilmiş uranyuma yönelik bir askeri operasyon planlanıp planlanmadığı sorusuna ise şu aşamada böyle bir planın gündemde olmadığını ancak ileride değerlendirilebileceğini söyledi.
ABD Başkanı ayrıca ABD’de 1700’den fazla İranlı “uyuyan hücre” olabileceğini iddia etti ancak bu iddiasına ilişkin detay paylaşmadı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar