Trump İran müzakereleri için kapıyı açık bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ilerleyen süreçte yeniden başlayabileceğini belirtirken Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu. Trump'ın açıklamaları, Washington-Tahran hattındaki olası müzakere süreci ile İran'ın nükleer programına yönelik ABD tutumunun nasıl şekilleneceğine ilişkin gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 20:14
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 20:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yapımı devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İran ile müzakereler yeniden başlayabilir
İran ile görüşmelere ne zaman devam edileceğinin sorulması üzerine Trump, müzakerelerin ilerleyen dönemde yeniden başlayabileceğine işaret etti. Trump, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin kesin bir tarih veya takvim paylaşmadı.
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin hareketliliğine de değinen Trump, belirli sayıda tankerin boğazdan geçmeye devam ettiğini ve bu güzergâh üzerinden ciddi miktarda petrol taşındığını söyledi.
Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." dedi.
Trump'ın söz konusu kontrol iddiasına ilişkin açıklamasında operasyonel ayrıntı veya bağımsız doğrulama bilgisi yer almadı.
İran'ın nükleer programına ilişkin mesaj
Trump, İran'ın nükleer silah kapasitesine yönelik ABD yönetiminin tutumunu da yineledi. Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini belirten Trump, İran'ın bu kapasiteden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından İran ile olası müzakerelerin takvimi ve tarafların nükleer programa ilişkin atacağı adımlar, Washington-Tahran hattında takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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Trump İran müzakereleri için kapıyı açık bıraktı
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ilerleyen süreçte yeniden başlayabileceğini belirtirken Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu. Trump'ın açıklamaları, Washington-Tahran hattındaki olası müzakere süreci ile İran'ın nükleer programına yönelik ABD tutumunun nasıl şekilleneceğine ilişkin gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.
Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yapımı devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
İran ile müzakereler yeniden başlayabilir
İran ile görüşmelere ne zaman devam edileceğinin sorulması üzerine Trump, müzakerelerin ilerleyen dönemde yeniden başlayabileceğine işaret etti. Trump, "Belki bir noktada. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin kesin bir tarih veya takvim paylaşmadı.
Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin hareketliliğine de değinen Trump, belirli sayıda tankerin boğazdan geçmeye devam ettiğini ve bu güzergâh üzerinden ciddi miktarda petrol taşındığını söyledi.
Trump, "Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani, ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında." dedi.
Trump'ın söz konusu kontrol iddiasına ilişkin açıklamasında operasyonel ayrıntı veya bağımsız doğrulama bilgisi yer almadı.
İran'ın nükleer programına ilişkin mesaj
Trump, İran'ın nükleer silah kapasitesine yönelik ABD yönetiminin tutumunu da yineledi. Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediklerini belirten Trump, İran'ın bu kapasiteden tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Trump, "Bunlardan tamamen kurtulmaları gerekiyor. Hiçbir nükleer silaha sahip olmamalılar. İran'ın nükleer silahı olamaz." ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından İran ile olası müzakerelerin takvimi ve tarafların nükleer programa ilişkin atacağı adımlar, Washington-Tahran hattında takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
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