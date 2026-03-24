Trump'ın talimatı sözde kaldı! İran'ın enerji altyapıları hedef alındı
İran'ın saldırı başlattığını duyurmasının ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti. ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında ise dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 07:03
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 09:03
ABD/İsrail-İran savaşı 25. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
AA muhabiri, Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Patlamalar sonrası kentin kuzey kesimlerinden dumanlar yükselirken İran basını, şehrin batı ve güney bölgelerinden de patlama sesleri geldiğini duyurdu. Patlamalar sonrası İran hava savunma sistemleri devreye girdi.
İRAN MEDYASI: ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA İSFAHAN VE HÜRREMŞEHR KENTLERİNDEKİ ENERJİ ALTYAPILARI HEDEF ALINDI
Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı. İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi. Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr'de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.
İSRAİL'İN GÜNEYİNDE SİRENLER ÇALDI
İsrail ordusu, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi. İran füzeleri nedeniyle başta liman kenti Askalan (Aşkelon) olmak üzere İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Batı Kudüs'te hava savunma sistemleri nedeniyle çok güçlü patlama sesi duyulmasına rağmen sirenlerin çalmadığına dikkati çekti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran füzelerinin isabetine ya da yaralanmaya ilişkin bir ihbar almadıklarını bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
İRAN'IN GECE YARISINDAN İTİBAREN YAPTIĞI 5'İNCİ MİSİLLEME İSRAİL'İN GÜNEYİNİ HEDEF ALDI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Yedioth Ahronot gazetesi, İran'ın misillemesi nedeniyle Birüssebi (Beer Sheva) kenti ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin çaldığını aktardı. Öte yandan atılan füzelerden birinin açık alana düştüğü, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadığı kaydedildi.
İSRAİL'İN KUZEYİNDE BAZI NOKTALARA FÜZE PARÇALARI İSABET ETTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi. İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef aldığı misilleme sırasında Hayfa başta olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda kentte sirenler çaldı, İran'ın fırlattığı çok başlıklı bir füze görüntülere yansıdı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, çeşitli noktalara füze parçalarının düştüğünü, bir füze parçasının Hayfa yakınlarındaki Hadera'da binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füze parçalarının isabet ettiği farklı noktalarda arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerin füze parçalarının düştüğü noktalara sevk edildiğini, ilk belirlemelere göre şarapnel parçası isabet eden 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
