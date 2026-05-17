Trump’ın “Fırtına öncesi sessizlik” mesajı ne anlama geliyor?
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda gece yarısı yaptığı paylaşımda kullandığı görsel ve ifadelerle ABD-İran hattındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Trump’ın paylaşımında yer alan askeri semboller ve “Fırtına öncesi sessizlikti” ifadesi kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Paylaşımın zamanlaması, Washington ile Tahran arasında olası yeni diplomatik veya askeri gelişmelere ilişkin beklentileri artırdı.
Haber Giriş Tarihi: 17.05.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 17.05.2026 09:31
Trump’ın paylaştığı görselde, fırtınalı bir denizde ilerleyen savaş gemisinin pruvasında ayakta duran Trump’ın doğrudan ileriye işaret ettiği görüldü. Görselde İngilizce “Commander in Chief” ifadesinin yer aldığı beyaz tişört ve kırmızı şapka detayı dikkat çekti.
İran bayraklı savaş gemileri öne çıktı
Paylaşımın arka planında yer alan savaş gemilerinin direklerinde İran bayraklarının bulunması dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Görselde ayrıca tam teçhizatlı ve madalyalı üst düzey bir donanma komutanının Trump’ın arkasında konumlandırıldığı görüldü.
Sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılan paylaşım, bölgedeki mevcut jeopolitik risklerin yeniden tartışılmasına neden oldu. Özellikle Orta Doğu’da artan güvenlik hassasiyetleri nedeniyle mesajın içeriği farklı çevreler tarafından analiz edildi.
“Fırtına öncesi sessizlik” ifadesi gündem oldu
Trump’ın paylaşımında öne çıkan “Fırtına öncesi sessizlikti” ifadesi, daha önceki dönemlerde kullanılan sert güvenlik söylemlerini yeniden gündeme getirdi. Mesajın doğrudan bir askeri adım anlamına gelip gelmediğine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.
Paylaşımın ardından uluslararası basında ABD’nin İran politikasına ilişkin değerlendirmeler hız kazanırken, gözler Washington yönetiminden gelebilecek yeni açıklamalara çevrildi. Bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasaları ve diplomatik ilişkiler üzerindeki etkileri de yakından izleniyor.
Sosyal medyada geniş yankı oluştu
Trump’ın paylaşımı kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Çok sayıda kullanıcı, görselde kullanılan askeri semboller ve İran vurgusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Uzmanlar, yüksek tansiyon dönemlerinde yapılan bu tür paylaşımların diplomatik mesaj niteliği taşıyabileceğini belirtirken, resmî kurumlar tarafından yapılacak açıklamaların sürecin yönü açısından belirleyici olacağına işaret etti.
