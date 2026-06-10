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Trump canlı yayında İran'a yönelik planını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında yaptığı açıklamalarda İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'la ilgili yeni adımların gündemde olduğunu belirterek, ülkesinin tutumuna dair mesajlar verdi. Açıklamalar, Orta Doğu'daki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Haber Giriş Tarihi: 10.06.2026 19:01
Haber Güncellenme Tarihi: 10.06.2026 19:04
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Trump canlı yayında İran'a yönelik planını açıkladı

Trump, İran'a karşı yeniden sert adımlar atabileceklerini söyledi. İran'la ya bir çözüm bulunacağını ya da farklı seçeneklerin gündeme gelebileceğini ifade eden Trump, ülkesinin "anlamlı ve işe yarayan bir anlaşma" istediğini dile getirdi.

İran yönetiminin ABD'nin tutumunu yanlış değerlendirdiğini öne süren Trump, geçmiş dönem yönetimlerine gönderme yaparak eleştirilerde bulundu. Olası hedeflere ilişkin yöneltilen sorulara ise doğrudan yanıt vermedi.

Anlaşma vurgusu yaptı

Trump, İran'ın yapması gerekenin bir anlaşmayı imzalamak olduğunu belirtti. Açıklamasında, İran'ın nükleer silah sahibi olmama yönünde karar verdiğini ifade eden Trump, bu konudaki beklentilerini yineledi.

Trump'ın açıklamalarında nükleer program ve olası anlaşma süreci ön plana çıkarken, taraflar arasında yeni diplomatik temasların olup olmayacağına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Erdoğan hakkında değerlendirmede bulundu

Canlı yayında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da konuşan Trump, Erdoğan'ı "harika bir lider" ve "güçlü bir kişi" olarak nitelendirdi.

Trump, Erdoğan ile çalışmayı sevdiğini belirterek karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkiye sahip olduklarını söyledi. İki lider arasındaki dostluğa vurgu yapan Trump'ın sözleri, açıklamaların dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

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